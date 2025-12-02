Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Аутор:Стеван Лулић
02.12.2025
18:56
Коментари:2
Запослени у у институцијама/корисницима буџетских средстава у Тузланском кантону за вјерске празнике биће исплаћено 300 КМ.
Одлуку о овој накнади донијела је Влада Тузланског кантона на сједници одржаној у уторак.
Из Владе је појашњено да право на ову накнаду имају сви запослени који се на дан доношења ове Одлуке налазе у радном односу код корисника буџетских средстава и правосудних институција Тузланског кантона.
Осим тога, Влада ТК је донијела и измјене и допуне Правилника који уређује начин кандидовања пројеката и расподјелу средстава намијењених недовољно развијеним, неразвијеним и изразито неразвијеним општинама.
