Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Аутор:

Стеван Лулић

02.12.2025

18:56

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике
Фото: ATV

Запослени у у институцијама/корисницима буџетских средстава у Тузланском кантону за вјерске празнике биће исплаћено 300 КМ.

Одлуку о овој накнади донијела је Влада Тузланског кантона на сједници одржаној у уторак.

marke novac KM

Градови и општине

Пензионери у јануару добијају 100, студенти 500 КМ

Из Владе је појашњено да право на ову накнаду имају сви запослени који се на дан доношења ове Одлуке налазе у радном односу код корисника буџетских средстава и правосудних институција Тузланског кантона.

Šerif Konjević (1)

Сцена

Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Осим тога, Влада ТК је донијела и измјене и допуне Правилника који уређује начин кандидовања пројеката и расподјелу средстава намијењених недовољно развијеним, неразвијеним и изразито неразвијеним општинама.

