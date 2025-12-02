Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

Извор:
АТВ
02.12.2025
18:03
Коментари:0
Према посљедњим подацима, Србија има око 1,65 милиона пензионера, а од тог броја нешто више од 20 хиљада живи у Босни и Херцеговини.
Како наводи "Вечерњи лист", више од 20 хиљада пензионера из БиХ који су пензије остварили у Србији могу се радовати повећању примања.
Свијет
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили
Од укупног броја, више од 13 хиљада пензионера живи у Републици Српској, док их готово девет хиљада живи у другом ентитету.
Министар финансија Србије Синиша Мали изјавио је да су од 1. децембра пензије у Србији повећане за 12,2 одсто.
Како је навео, пензионерима ће и ове године пензије бити повећане мјесец дана раније – од децембра, умјесто од јануара. Повећани износи биће исплаћени у јануару.
“С предстојећим повећањем пензија, просјечна пензија у овој години износиће око 437 евра, док ће просјечна пензија у 2026. години достићи 488 евра“, истакао је Мали.
Додао је да су пензије у Србији у потпуности стабилне и да никада нису биле веће, те поручио да Влада Србије наставља радити на побољшању квалитета живота најстаријих, с циљем да просјечна пензија до краја 2027. године износи 650 евра.
Сцена
Славна Ријана шокира модним избором
Мали је најавио и друга повећања примања грађана – плате у јавном сектору биће повећане за 5,1 посто од 1. јануара 2026. године, док ће минимална плата расти за 10,1 одсто и прећи износ од 550 евра.
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је да ће прва исплата увећане пензије почети 3., 4. или 5. јануара, односно прије православног Божића.
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму