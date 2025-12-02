Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Извор:
АТВ
02.12.2025
17:35
У оквиру акције "Арија" данас су ухапшени Милан Бркић, Момир Кукољ и Бошко Гудураш из Лакташа који се терете за 26 кривичних дјела против имовине, којим су починили материјалну штету од 57.500 КМ.
Тројац се сумњичи да су у периоду од 28. јануара до 11. новембра ове године починили 21 кривично дјело "Тешка крађа", три кривична дјела "Крађа", једно кривично дјело "Паљевина" и једно кривично дјело "Оштећење и одузимање туђе ствари".
Акцију су спровели полицијски службеници Полицијске управе Бањалука у сарадњи са припадницима Полицијске управе Градишка.
На основу наредби основних судова у Бањалуци и Градишци, а уз претходну сагласност Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси на више локација на подручју Лакташа и Српца.
Хроника
Том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела, као и предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелом "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".
Активности полицијских службеника по акцији "Арија" су још у току.
