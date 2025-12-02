Logo
Радик пао са скеле, боре му се за живот

02.12.2025

17:18

Радик пао са скеле, боре му се за живот
Фото: Pixabay

На једном градилишту на Новом Београду данас је дошло до озбиљне несреће када је мушкарац, стар око 50 година, пао са скеле, незванично сазнаје Телеграф.

Радник је задобио тешке тјелесне повреде. Хитна помоћ је одмах реаговала и повријеђени је у критичном стању превезен у Ургентни центар, гдје је примљен директно у салу за реанимацију.

За сада није познато под којим околностима је дошло до пада.

(Телеграф.рс)

