Радик пао са скеле, боре му се за живот

Извор:
Телеграф
02.12.2025
17:18
Коментари:0
На једном градилишту на Новом Београду данас је дошло до озбиљне несреће када је мушкарац, стар око 50 година, пао са скеле, незванично сазнаје Телеграф.
Радник је задобио тешке тјелесне повреде. Хитна помоћ је одмах реаговала и повријеђени је у критичном стању превезен у Ургентни центар, гдје је примљен директно у салу за реанимацију.
За сада није познато под којим околностима је дошло до пада.
