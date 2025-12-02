Logo
''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

СРНА

02.12.2025

17:13

''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара
Фото: Pixabay

Италијанска "Прада" саопштила је да је склопила договор о куповини миланског модног ривала "Версаћеа" за 1,375 милијарди долара.

Очекује се да ће дуго очекивани договор оживјети пословање "Версаћеа", након осредњих резултата у периоду послије пандемије, када је компанија постала дио америчке луксузне групе "Капри холдингс".

"Прада" је кратко саопштила да је аквизиција завршена након добијања свих регулаторних одобрења.

"Капри холдингс" је објавио да ће искористити новац за отплату дугова.

Донатела Версаће је поздравила договор у објави на "Инстаграму" и уједно обиљежила рођендан покојног оснивача модне марке, свог брата Ђанија Версаћеа.

