Стив Виткоф стигао у Кремљ: Ускоро састанак са Путином

02.12.2025
17:04
Коментари:0
Специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф стигао је у Кремљ на састанак са руским предсједником Владимиром Путином, преносе РИА Новости.
Он је дошао у пратњи Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа, и специјалног представника руског предсједника Кирила Дмитријева, који је америчку делегацију дочекао на аеродрому, спровео их улицама Москве и одвео на ручак прије састанка са руским лидером.
Виткоф је данас стигао у шесту посјету Русији ове године, а очекује се да на састанак са руским предсједником Владимиром Путином донесе америчке приједлоге за мирно рјешење у Украјини.
Свијет
Путин: Ако Европа започне рат са Русијом - неће више бити преговора
Како је раније саопштио портпарол Кремља Дмитриј Песков, медијима ће бити доступни први кадрови разговора.
Украјинска делегација се у недјељу састала са представницима Трампове администрације на Флориди како би разматрали Трампов мировни план. Како су пренијели западни медији, једна од доминантних тема било је питање територија. Након састанка, државни секретар Марко Рубио изјавио је да су преговори са Украјинцима били продуктивни, али да има још доста посла.
Он је нагласио да ће Русија имати централну улогу у сваком споразуму о окончању сукоба са Украјином, оцијењујући мировне преговоре као деликатне и компликоване.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму