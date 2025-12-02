''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''

Извор:
02.12.2025
Након говора на форуму ВТБ "Русија зове!", руски предсједник Владимир Путин обратио се новинарима. Његове прве изјаве биле су о ослобађању Красноармејска.
Према ријечима Путина, Красноармејск је добра база за рјешавање свих задатака СВО. Стога су му руске и украјинске оружане снаге придале посебан значај.
Путин је потврдио позив страним новинарима, укључујући и украјинске, да посјете Красноармејск (Покровск) и све виде својим очима.
