Ко је ухапшена Федерика Могерини и шта је говорила о Србији

Федерика Могерини, бивша висока представница ЕУ за спољне послове, приведена је у оквиру истраге о превари у коју су умијешани Колеџ Европе, чија је сада ректорка, као и Служба за спољне послове ЕУ.
Могерини је добро позната овдашњој јавности јер је као шефица ЕУ дипломатије учествовала у дијалогу Београда и Приштине.
Могерини је тренутно ректорка Колеџа Европе и обављала је функцију високе представнице ЕУ за спољну политику.
Зашто је ухапшена Федерика Могерини.
Могерини је ухапшена у великој акцији полиције у Бриселу у оквиру истраге о наводној злоупотреби средстава ЕУ, према ријечима људи упознатих са истрагом и свједока.
Кривична истрага је покренута након навода да су Европска служба за спољне послове (ЕЕАС) и Колеџ Европе злоупотријебили јавни новац ЕУ у 2021. и 2022, према упућеним изворима “Еурактива”.
Према истражитељима, могуће криминалне радње подразумијевају проневјеру, корупцију, конфликт интереса и кршење професионалне тајности.
Рације су најновији велики скандал који је погодио институције ЕУ, након афере “Фајзергејт” која је потресла Европску комисију и предсједницу Урсулу фон дер Лајен раније ове године, и вршиће притисак на Колеџ Европе и ректорку Могерини, која је раније обављала функцију потпредсједнице Европске Комисије.
Рођена је у Риму 1973, живи у Белгији и има двије кћерке.
Студирала је политичке науке на Универзитету "Ла Сапиенца“ у Риму.
Прије уласка у институције ЕУ дужи низ година је била активна у италијанској политици. Једно вријеме је била члан омладине бившег комунистичког и пост-комунистичког покрета, а након трансформација политичких партија укључила се у рад тада нове Демократске странке.
Од 2008. до 2014. била је посланик у италијанској скупштини. У том периоду била је члан одбора за одбрану и одбора за спољну политику, секретар одбора за одбрану, и члан италијанске делегације при Савјету Европе (2008 – 2013).
Од 2013. до 2014, била је на челу италијанске делегације при НАТО парламентарној скупштини и потпредсједник њеног политичког одбора.
У фебруару 2014. постала је министар спољне политике и међународне сарадње, иако је то био релативно кратак мандат јер је већ крајем исте године прешла у европске институције.
У новембру 2014. Могерини је именована за високог представника ЕУ за спољне послове и безбједност, а уједно и за потпредсједника Европске комисије, гдје је остала до 2019. године.
Када је говорила о Србији, Могерини јер истицала:
"Потребно да Србија спроведе политичке и институционалне реформе – посебно владавину права, слободу медија и транспарентност – да би ЕУ приступ озбиљно напредовао".
Нормализација односа између Београда и Приштине је била услов (или стуб) за озбиљнији напредак у интеграцији региона. Могерини је у том контексту позивала на наставак дијалога, и сматрала да тај дијалог мора да иде паралелно са процесом приступања.
Сматрала је да ЕУ не треба да гледа Западни Балкан “споља”, него да га види као саставни дио Европе, не само географски, него и политички и безбједносно.
По њеним ријечима, стабилност и сарадња региона су у интересу цијеле Уније, преноси "Блиц".
