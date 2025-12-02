АМС РС издао упозорење за возаче

Извор:
АТВ
02.12.2025
Поледица и клизави коловози очекују се у вечерњим и ноћним часовима, посебно преко планинских превоја, због ниске температуре и јаког мраза, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Могућа је и смањена видљивост због магле у котлинама и дуж ријека.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
