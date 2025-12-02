Logo
АМС РС издао упозорење за возаче

АТВ

02.12.2025

15:45

АМС РС издао упозорење за возаче
Фото: Срна

Поледица и клизави коловози очекују се у вечерњим и ноћним часовима, посебно преко планинских превоја, због ниске температуре и јаког мраза, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Могућа је и смањена видљивост због магле у котлинама и дуж ријека.

Darko Lazic

Сцена

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Таг:

АМС РС

