Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

02.12.2025
15:29
Коментари:21
Након срамног скандирања у Скендерији намеће се питање како су то доживјели Срби који су ангажовани у Кошаркашком савезу БиХ, те Срби који наступају за ту репрезентацију, упитао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Таква атмосфера, пуна мржње према Србима, сигурно наводи на размишљање како наставити даљи ангажман унутар такве репрезентације и таквог савеза. Видим да ови из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никада и ничим не дају опрати. Мржња према Србији, Републици Српској и српском народу у цјелини је истински одраз стања бошњачко муслиманског политичког Сарајева", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како наводи, вријеђати Србе, Србију и Републику Српску је примитивизам којим се они поносе.
"Вријеђати предсједника Вучића на такав начин је инструисани повик истог тог Сарајева. Да је негдје неко с наше стране викнуо "Бакире, педеру" или "Дино, педеру" - у Сарајеву би то назвали геноцидом, или најмање агресијом, те затражили интервенцију НАТО-а. Због свега је јасно да је БиХ пропала и да у њој нема мјеста за наду. Изгубљена је у времену и простору. Преживјеће Срби и њих", закључио је Додик.
