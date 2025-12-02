ЦИК БиХ донио наредбу: Поново броје гласове на овим бирачким мјестима!

Извор:
02.12.2025
Централна изборна комисија БиХ је на јучерашњој сједници донијела наредбу којом се налаже Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића са редовних бирачких мјеста и утврди резултате избора у основним изборним јединицама, наводе из ЦИК-а.
Из ЦИК-а наводе да ће се поново пребројати гласови, по службеној дужности, на три бирачка мјеста у Бањалуци, Лакташима и Зворнику.
"По службеној дужности у основној изборној јединици Зворник, на бирачком мјесту 083Б028; по службеној дужности у основној изборној јединици Бања Лука, на бирачким мјестима 034Б113; по службеној дужности у основној изборној јединици Лакташи, на бирачком мјесту 011Б014Б", наводе из ЦИК-а.
У циљу проналаска извода из Централног бирачког списка Централна изборна комисија БиХ је наредила Главном центру за бројање и да изврши отварање врећа са гласачким материјалом, за сљедећа бирачка мјеста:
- Основна изборна јединица Градишка, бирачко мјесто 010Б046
- Основна изборна јединица Брчко Дистрикт БиХ, бирачко мјесто 200Ц086
- Основна изборна јединица Бијељина, бирачко мјесто 029Б130
"Главни центар за бројање ће активности по наведеним наредбама почети данас у 15:00 часова и истим могу присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање", наводе из ЦИК-а.
