ЦИК БиХ донио наредбу: Поново броје гласове на овим бирачким мјестима!

Извор:

АТВ

02.12.2025

08:52

Коментари:

1
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ је на јучерашњој сједници донијела наредбу којом се налаже Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића са редовних бирачких мјеста и утврди резултате избора у основним изборним јединицама, наводе из ЦИК-а.

Из ЦИК-а наводе да ће се поново пребројати гласови, по службеној дужности, на три бирачка мјеста у Бањалуци, Лакташима и Зворнику.

"По службеној дужности у основној изборној јединици Зворник, на бирачком мјесту 083Б028; по службеној дужности у основној изборној јединици Бања Лука, на бирачким мјестима 034Б113; по службеној дужности у основној изборној јединици Лакташи, на бирачком мјесту 011Б014Б", наводе из ЦИК-а.

У циљу проналаска извода из Централног бирачког списка Централна изборна комисија БиХ је наредила Главном центру за бројање и да изврши отварање врећа са гласачким материјалом, за сљедећа бирачка мјеста:

- Основна изборна јединица Градишка, бирачко мјесто 010Б046

- Основна изборна јединица Брчко Дистрикт БиХ, бирачко мјесто 200Ц086

- Основна изборна јединица Бијељина, бирачко мјесто 029Б130

"Главни центар за бројање ће активности по наведеним наредбама почети данас у 15:00 часова и истим могу присуствовати посматрачи акредитовани за посматрање рада Главног центра за бројање", наводе из ЦИК-а.

Пријевремени избори 2025

ЦИК БиХ

