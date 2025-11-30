Logo
Large banner

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Извор:

АТВ

30.11.2025

21:47

Коментари:

3
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима
Фото: АТВ

Мржња која је вечерас демонстрирана у Сарајеву према Србима никада није ни престајала од рата, а на кошаркашкој утакмици Србије и БиХ у Скенедрији и јавно је исказана, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је навео да је та мржња стално присутна и да је вечерас јавно и јасно исказана.

Србија БиХ Скендерија

Кошарка

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

"Звиждуци нашој химни који су одјекивали у Скендерији, показују да Сарајево не жели живот са Србима јер је химна Србије и наша химна. Посебно је било дегутантно слушати коментатора Арена спорта, који би требало да зна да овдје живе и Срби, да је репрезентација Србије и наша. Никада нећемо навијати за ту њихову БиХ", написао је Додик на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Košarka

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Изложба ситних животиња у Приједору

Друштво

Изложба ситних животиња у Приједору

8 ч

0
Перо остао вјеран традицији: Гуске и патке нису заборављене у Семберији

Друштво

Перо остао вјеран традицији: Гуске и патке нису заборављене у Семберији

9 ч

0
Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

Друштво

Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

10 ч

0
Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

Друштво

Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner