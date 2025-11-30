Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Извор:
Мржња која је вечерас демонстрирана у Сарајеву према Србима никада није ни престајала од рата, а на кошаркашкој утакмици Србије и БиХ у Скенедрији и јавно је исказана, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је навео да је та мржња стално присутна и да је вечерас јавно и јасно исказана.
"Звиждуци нашој химни који су одјекивали у Скендерији, показују да Сарајево не жели живот са Србима јер је химна Србије и наша химна. Посебно је било дегутантно слушати коментатора Арена спорта, који би требало да зна да овдје живе и Срби, да је репрезентација Србије и наша. Никада нећемо навијати за ту њихову БиХ", написао је Додик на Иксу.
Мржња која је вечерас демонстрирана у Сарајеву према Србима никадa није ни престајала од рата. Она је стално присутна и вечерас је јавно и јасно исказана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 30, 2025
Звиждуци нашој химни који су одјекивали у Скендерији, показују да Сарајево не жели живот са Србима јер је химна Србије и наша…
