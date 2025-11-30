Logo
Large banner

Перо остао вјеран традицији: Гуске и патке нису заборављене у Семберији

Извор:

АТВ

30.11.2025

20:05

Коментари:

0
Перо остао вјеран традицији: Гуске и патке нису заборављене у Семберији
Фото: АТВ

Иако је гајење гусака данас права ријеткост, јер се све мање људи одлучује за ову захтјевнију врсту перади, Перо Ерцеговац је остао вјеран традицији.

Пажљиво води рачуна о исхрани, простору и чистоћи своје живине, па гуске и патке код њега брзо напредују, остају здраве и дају изузетно квалитетно месо. Управо због тога, али и због природног начина узгоја, овај посао му се и те како исплати — домаћа перад и даље има сигурну потражњу.

"То донекле исплати се, набављали смо око 70 гусака и 30 до 40 патака. Негдје смо били задовољни и са цијеном и са купцима. Првенствено носимо у Бијељину на пијацу и продајемо, узмемо је као малу гушче хранимо и држимо од априла до данашњих дана и Нове године док се оне продају. Вијена је Првенствено је по договору како се договоримо. Продајемо и маст гушчију у флашици око 20 марака маст, гуска уређена око 30 марака и тако да изађе од 120 до 150 марака гуска", каже Перо.

Посебну вриједност на његовом имању има гушчија маст, која је одувијек била на цијени и и даље важи за један од најтраженијих народних лијекова. Традиционално се користи за ублажавање кашља и разних респираторних тегоба, па многи купци из околних мјеста долазе баш код Пере по провјерену маст.

“Народ узима за прехладе и то се има рачуна не могу рећи да нема у односу на свиње и осталу пољопривреду", каже Перо.

На имању Ерцеговаца не узгајају се само гуске и патке. Пилићи, козе и прасићи чине да двориште увијек буде пуно живота, а посла има од раног јутра до мрака. Ипак, Перо се не жали — навикао је да живи од свог рада. Упркос свим изазовима данашњег времена, овај вриједни домаћин показује да се од традиционалног рада на селу ипак може живјети.

Подијели:

Тагови:

Guska

patka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

Друштво

Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

10 ч

0
Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

Друштво

Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

10 ч

0
Све више дјеце са аутизмом и другим развојним поремећајима: Ово су први аларми

Друштво

Све више дјеце са аутизмом и другим развојним поремећајима: Ово су први аларми

10 ч

1
Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

Друштво

Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner