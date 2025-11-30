Logo
Large banner

Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

Аутор:

Теодора Беговић

30.11.2025

19:23

Коментари:

0
Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180
Фото: screenshot

Због велике количине падавина и неповољних временских услова, који су утицали на стабилност терена и потпорне конструкције дошло је до обрушавања клизишта у Крагујевцу. У Бањалуци има чак 180 регистрованих клизишта.

Стручњаци истичу да геолошка фаза израде пројектне документације представља суштину, а не форму и неопходно је да се геолошка истраживања темељно одраде прије изградње објеката чиме се утврђују прецизни услови за изградњу конкретног објекта на конкретној локацији.

На терену који је већ евидентиран као нестабилан, свака градња без претходне санације носи ризик који се касније вишеструко наплати. Управо зато упозоравају стручњаци да је анализа и стабилизација тла обавезна полазна тачка, јер ако се прескочи први корак, цијели објекат остаје на климавим ногама.

Клизишта се најчешће активирају на теренима који нису претходно испитани или санирани. Струка упозорава да се такав ризик може избјећи само ако се градња води плански и у складу са прописима. Поштовање правила струке и законске регулативе кључ су смањења ризика од клизишта.

Подијели:

Тагови:

izgradnja

клизиште

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Друштво

Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

10 ч

0
Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

Друштво

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

11 ч

4
Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

Друштво

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

11 ч

0
Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

Друштво

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

11 ч

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner