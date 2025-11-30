Клизиште као геотехнички проблем: У Бањалуци их има чак 180

Због велике количине падавина и неповољних временских услова, који су утицали на стабилност терена и потпорне конструкције дошло је до обрушавања клизишта у Крагујевцу. У Бањалуци има чак 180 регистрованих клизишта.

Стручњаци истичу да геолошка фаза израде пројектне документације представља суштину, а не форму и неопходно је да се геолошка истраживања темељно одраде прије изградње објеката чиме се утврђују прецизни услови за изградњу конкретног објекта на конкретној локацији.

На терену који је већ евидентиран као нестабилан, свака градња без претходне санације носи ризик који се касније вишеструко наплати. Управо зато упозоравају стручњаци да је анализа и стабилизација тла обавезна полазна тачка, јер ако се прескочи први корак, цијели објекат остаје на климавим ногама.

Клизишта се најчешће активирају на теренима који нису претходно испитани или санирани. Струка упозорава да се такав ризик може избјећи само ако се градња води плански и у складу са прописима. Поштовање правила струке и законске регулативе кључ су смањења ризика од клизишта.