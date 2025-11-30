Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

Извор:
Аваз
30.11.2025
18:24
Коментари:0
На магистралном путу Тузла–Сарајево, на локацији Караула, вечерас 30. новембра, дошло је до великог одрона, јављају федерални медији.
Према медијским извјештајима, проломио се потпорни зид који је раније био саниран, а људи су својим снагама почели помјерати одроне с пута.
Такође, припадници Оружаних снага БиХ који су се затекли на терену пружили су помоћ у чишћењу, пише Аваз.
Саобраћај је тренутно потпуно обустављен.
Ванредном интервенцијом успјело је проћи само једно возило због хитног случаја.
Надлежне службе су на терену и раде на санацији.
