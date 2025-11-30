Logo
Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

Аваз

30.11.2025

18:24

0
Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен
Фото: Аваз

На магистралном путу Тузла–Сарајево, на локацији Караула, вечерас 30. новембра, дошло је до великог одрона, јављају федерални медији.

Према медијским извјештајима, проломио се потпорни зид који је раније био саниран, а људи су својим снагама почели помјерати одроне с пута.

Такође, припадници Оружаних снага БиХ који су се затекли на терену пружили су помоћ у чишћењу, пише Аваз.

Саобраћај је тренутно потпуно обустављен.

Ванредном интервенцијом успјело је проћи само једно возило због хитног случаја.

Надлежне службе су на терену и раде на санацији.

odron

Сарајево

