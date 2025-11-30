Ево до када је отворен конкурс за студентске стипендије у Бањалуци

Студенти могу да конкуришу за једну од три врсте стипендија, и то: стипендије за успјех у школи односно на студију, стипендије према социјалном статусу и стипендије за дефицитарна занимања, објавили су из Градске управе.

Када је ријеч о дефицитарним занимања за академску 2025/2026. годину, то су: Математика и информатика, наставни смјер - Дипломирани професор математике и информатике - 240 ЕЦТС, Физика, наставни смјер - Дипломирани професор физике - 240 ЕЦТС и Биологија, наставни смјер - Дипломирани професор биологије - 240 ЕЦТС.

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, потребно је доставити до 3. децембра 2025. године путем пријемне канцеларије Градске управе (канцеларија 16).

Обрасце за подношење захтјева за стипендију заинтересовани могу преузети испред пријемне канцеларије у Градској управи (претинац број 64), а налазе се и на интернет страници.

Све информације о јавном конкурсу заинтересовани могу добити путем званичне интернет странице Града Бања Лука, www.бањалука.рс.ба, а за додатна појашњења и на телефон Градске управе, број: 051/244-496.

Висина стипендија за студенте према социјалном статусу и стипендије за успјех на студију износи 150 КМ, а за дефицитарна занимања 400 КМ.

Иначе, за стипендије из буџета Града укупно за ученике и студенте биће издвојено 1,8 милиона КМ.