Данас обустава саобраћаја у овом дијелу града

У центру Бањалуке вечерас ће доћи до трочасовне обуставе саобраћаја због отварања "Зимзобал" и почетка програма обиљежавања новогодишњих празника "Бањалучка зима".
Обустава саобраћаја односи се на Улицу Петра првог Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ од 17.30 до 20.30 часова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Зимски маркет "Зимзобал" биће отворен до 5. јануара.
