Данас обустава саобраћаја у овом дијелу града

Извор:

СРНА

30.11.2025

08:21

Коментари:

0
Данас обустава саобраћаја у овом дијелу града
Фото: АТВ

У центру Бањалуке вечерас ће доћи до трочасовне обуставе саобраћаја због отварања "Зимзобал" и почетка програма обиљежавања новогодишњих празника "Бањалучка зима".

Обустава саобраћаја односи се на Улицу Петра првог Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ од 17.30 до 20.30 часова, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Снијег, Кнежево

Друштво

Возачи скрећемо пажњу, ови вас услови очекују данас

Зимски маркет "Зимзобал" биће отворен до 5. јануара.

