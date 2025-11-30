Logo
Пуцњава на дјечијем рођендану: Четири особе погинуле, 14 повријеђено

Извор:

Agencije/Reuters

30.11.2025

08:10

Пуцњава на дјечијем рођендану: Четири особе погинуле, 14 повријеђено

Четири особе су погинуле, а 14 је повријеђено у пуцњави на прослави дјечијег рођендана у граду Стоктону у Сјеверној Калифорнији, саопштила је локална полиција.

"Можемо да потврдимо да је 14 особа погођено из ватреног оружја, а четири жртве су преминуле од задобијених рана. Први резултати увиђаја указују на то да би ово могао бити циљани инцидент, али истражитељи анализирају све могућности", саопштила је канцеларија шерифа округа Сан Хоаки.

Власти засад нису објавиле детаље о особи која је пуцала из ватреног оружја, преноси Ројтерс.

Тагови:

SAD

pucnjava

rođendan

