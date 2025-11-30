Пуцњава на дјечијем рођендану: Четири особе погинуле, 14 повријеђено

Извор:
Agencije/Reuters
30.11.2025
08:10
Коментари:0
Четири особе су погинуле, а 14 је повријеђено у пуцњави на прослави дјечијег рођендана у граду Стоктону у Сјеверној Калифорнији, саопштила је локална полиција.
"Можемо да потврдимо да је 14 особа погођено из ватреног оружја, а четири жртве су преминуле од задобијених рана. Први резултати увиђаја указују на то да би ово могао бити циљани инцидент, али истражитељи анализирају све могућности", саопштила је канцеларија шерифа округа Сан Хоаки.
Власти засад нису објавиле детаље о особи која је пуцала из ватреног оружја, преноси Ројтерс.
