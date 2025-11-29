Logo
Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

Агенције

29.11.2025

21:36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци
Фото: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Јужна Азија суочава се са једним од најгорих временских катастрофа посљедњих година након обилних монсунских падавина појачаних тропским олујама у којима је до сада погинуло око 600 људи.

Поплаве и клизишта погодиле су Индонезију, Малезију, Тајланд и Шри Ланку, преноси Би-Би-Си.

У Индонезији су поплаве погодиле острво Суматру, гдје је погинуло више од 300 људи, а готово 300 се воде као нестало. Хиљаде људи остале су заробљене док су спасиоци радили под отежаним временским условима.

У Тајланду је у провинцији Сонгхла вода је порасла на три метра, а најмање 145 људи је погинуло.

Више од 3,8 милиона људи погођено је у 10 провинција захваћених поплавама.

У Шри Ланки, погођеној циклоном Дитвах и ријетким циклоном Сењар, више од 130 људи је погинуло, око 170 се води као нестало, а влада је прогласила ванредно стање.

Уништено је преко 15.000 кућа, а око 78.000 људи смјештено је у привремена склоништа. Метеоролози упозоравају да је екстремно вријеме у региону појачано интеракцијом тајфуна Кото на Филипинима и циклона Сењар у мореузу Малака, док климатске промјене мијењају обрасце монсунске сезоне и повећавају ризик од поплава и клизишта.

Поплаве

несрећа

клизиште

