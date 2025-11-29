Logo
Папа и васељенски патријарх потписали "декларацију о јединству"

Извор:

СРНА

29.11.2025

19:15

Коментари:

3
Папа и васељенски патријарх потписали "декларацију о јединству"
Фото: Tanjug / AP / Dilara Senkaya

Папа Лав Четрнаести и васељенски патријарх Вартоломеј потписали су симболичну декларацију обавезујући се на јединство између њихових цркава, јавио је "Јуроњуз".

У декларацији су се завјетовали да ће радити на проналажењу начина да Католичка и Православна црква одреде заједнички датум за Васкрс.

"Наша је заједничка жеља да наставимо процес трагања за могућим рјешењем за заједничко слављење празника над празницима сваке године", пише у декларацији, без помињања било ког датума.

Папа је током посјете Истанбулу дошао и у Васељенску патријаршију.

Посјета, историјске и симболичне природе, била је усмјерена на хришћанско помирење и његовање мира у времену бројних глобалних сукоба.

Папу је на улазу у Патријаршијску цркву Светог Ђорђа дочекао васељенски патријарх. Након што су заједно запалили свијећу и поклонили се светој икони, њих двојица су заједно ушли у цркву.

Међу присутнима су били патријарх александријски Теодор, прелати Цариградске и Римске цркве, замјеник државног секретара САД за управу и ресурсе Мајкл Ригас, савјетник за религију и дипломатију у ЕУ Константинос Александрис и други дипломатски представници.

Коментари (3)
