Папа и васељенски патријарх потписали "декларацију о јединству"

Извор:
СРНА
29.11.2025
19:15
Коментари:3
Папа Лав Четрнаести и васељенски патријарх Вартоломеј потписали су симболичну декларацију обавезујући се на јединство између њихових цркава, јавио је "Јуроњуз".
У декларацији су се завјетовали да ће радити на проналажењу начина да Католичка и Православна црква одреде заједнички датум за Васкрс.
"Наша је заједничка жеља да наставимо процес трагања за могућим рјешењем за заједничко слављење празника над празницима сваке године", пише у декларацији, без помињања било ког датума.
Папа је током посјете Истанбулу дошао и у Васељенску патријаршију.
Посјета, историјске и симболичне природе, била је усмјерена на хришћанско помирење и његовање мира у времену бројних глобалних сукоба.
Папу је на улазу у Патријаршијску цркву Светог Ђорђа дочекао васељенски патријарх. Након што су заједно запалили свијећу и поклонили се светој икони, њих двојица су заједно ушли у цркву.
Међу присутнима су били патријарх александријски Теодор, прелати Цариградске и Римске цркве, замјеник државног секретара САД за управу и ресурсе Мајкл Ригас, савјетник за религију и дипломатију у ЕУ Константинос Александрис и други дипломатски представници.
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму