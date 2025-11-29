Logo
Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

29.11.2025

16:59

Москва: Европа блокира сваки покушај рјешења у Украјини

Злонамјерне интриге европских тутора ометале су постизање рјешења по питању Украјине у претходним фазама, а њихов приступ се ни сада није промијенио, изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков, преноси ТАСС.

"Потпуно сам сигуран да је, у суштини, одустајање од наставка нормалног дипломатског рада буквално било диктирано од стране европских тутора. Сјетимо се 2022. године, сјетимо се колико смо тада били близу постизању договора у оквиру директних преговора са Украјином. Поново су злонамјерне интриге западних престоница, међу којима се посебно истакао Лондон, спречиле постизање рјешења у тој фази. Сада се историја понавља", истакао је Рјабков у програму телевизијског канала "ТВЦ".

Додао је да је на терену ситуација другачија, али да се политички приступи ове европске групе луткара нису промијенили.

Замјеник министра спољних послова је напоменуо да Русија и САД настављају дијалог, а америчка страна гледа на ситуацију око украјинског конфликта много трезвеније него Европљани.

"Полазимо од тога да администрација САД у овим условима води разумну политику и много адекватније схвата ситуацију (око Украјине) него европски савезници САД. И, сходно томе, ми настављамо дијалог", поручио је Рјабков.

Нагласио је да је безнађе европског приступа по овом питању очигледно.

"Сваки пут када се појави перспектива рјешења, они бацају све снаге – политичке и материјалне ресурсе – на рушење, на уништавање саме основе за регулисање", указао је он.

