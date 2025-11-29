Трагедија на језеру: Преврнуо се чамац, најмање 20 људи погинуло

Извор:
Најмање 20 људи је погинуло, а неколико је нестало након што се чамац преврнуо на сјеверозападу Конга, рекли су локални мјештани.
Чамац, који се преврнуо на језеру Маи-Ндомбе, превозио је путнике у главни град Киншасу.
Несрећа се догодила у вечерњим часовима у четвртак, 27. новембра, пренио је АП.
Власти Конга засад нису објавиле званичан број жртава, нити преживјелих.
Превртање чамаца постаје све чешће у овој централноафричкој земљи, јер све више људи престаје да користи малобројне расположиве путеве због јефтинијег превоза пловилима на језерима и ријекама.
