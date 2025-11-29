Logo
Трагедија на језеру: Преврнуо се чамац, најмање 20 људи погинуло

Извор:

СРНА

29.11.2025

16:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Најмање 20 људи је погинуло, а неколико је нестало након што се чамац преврнуо на сјеверозападу Конга, рекли су локални мјештани.

Чамац, који се преврнуо на језеру Маи-Ндомбе, превозио је путнике у главни град Киншасу.

Несрећа се догодила у вечерњим часовима у четвртак, 27. новембра, пренио је АП.

Власти Конга засад нису објавиле званичан број жртава, нити преживјелих.

Превртање чамаца постаје све чешће у овој централноафричкој земљи, јер све више људи престаје да користи малобројне расположиве путеве због јефтинијег превоза пловилима на језерима и ријекама.

