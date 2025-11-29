Logo
Зеленски најавио: Украјина мијења тактику!

Агенције

29.11.2025

16:43

0
Зеленски најавио: Украјина мијења тактику!

Предсједник Украјине Володимир Зеленски саопштио је да Министарство одбране припрема ажурирање кључних докумената за планирање одбране и финансирање програма дронова и подршку борбеним бригадама.

"Вријеме је да се промјене основни документи о одбрани Украјине, посебно план одбране наше државе. Ток непријатељстава је показао шта би тачно требало да постану ажурирани приоритети", написао је Зеленски на Телеграму, пренио је Укринформ.

Министар одбране Денис Шмихал ће припремити детаљне приједлоге за измјене које ће бити разматране у Кабинету министара.

Предсједник Украјине је истакао и јачање заштите критичне инфраструктуре у Николајевској и Херсонској области.

Влада је, како је додао, обезбиједила средства за куповину дронова и подршку борбеним бригадама, укључујући мјесечну траншу субвенција од 87,7 милиона евра и додатних 163,2 милиона евра за линију дронова.

Зеленски је такође одржао састанак са начелником Главне обавјештајне управе Министарства одбране Украјине Кирилом Будановим.

Владимир Зеленски

dron

Украјина

Русија

Коментари (0)
