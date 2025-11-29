Logo
Делегација Украјина отишла у САД на преговоре

Извор:

Курир

29.11.2025

12:43

Коментари:

0
Делегација Украјина отишла у САД на преговоре

Кабинет украјинског предсједника потврдио је да је украјинска делегација, коју предводи Рустем Умеров, отпутовала у Сједињене Америчке Државе на преговоре.

У делегацији се налази и шеф Главне обавјештајне управе Кирил Буданов. Делегација је већ извијестила предсједника Володимира Зеленског о припремама за састанке.

Умеров и Буданов у саставу делегације

Украјинска делегација, предвођена секретаром Савета за националну безбједност и одбрану Рустемом Умеровим, кренула је у САД на преговоре.

Предсједник Украјине Володимир Зеленски већ је упознат са припремама за предстојеће разговоре са америчком страном. Ово је новинарима саопштио савјетник предсједника за комуникације Дмитро Литвин, према наводима УНН

Детаљи Литвинове изјаве

- Данас је Умеров већ извијестио предсједника о припремама за састанке са америчком страном. Делегација је већ на путу - рекао је Литвин.

Према његовим ријечима, Умеров је на челу делегације. Шеф Главне обавештајне управе Кирил Буданов такође је дио делегације и учествује у преговорима.

Додатне информације о саставу делегације

У петак, 28. новембра, председник Украјине Володимир Зеленски потписао је декрет о измјенама у саставу делегације за преговоре између Украјине и САД, према коме је секретар Савета за националну безбједност и одбрану Рустем Умеров постављен на чело делегације умјесто смијењеног шефа кабинета председника Украјине, Андрија Јермака.

Подсјетник - разговори о мировном плану

Медији су раније извијестили да су украјински званичници Рустем Умеров и први замјеник министра спољних послова Сергиј Кислитсја отпутовали у САД на даље разговоре о мировном плану.

Прије тога је председник Украјине Володимир Зеленски најавио предстојеће састанке са америчком страном.

Украјина

Володимир Зеленски

SAD

