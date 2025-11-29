Цртао крст на албанској застави: Албанац са Космета осуђен због "позивања на националну мржњу"

29.11.2025
11:02
Наводне увреде на рачун националне заставе, постављене на Фејсбуку уз крст и друге симболе, као и неприкладне поруке, коштале су једног тридесеттрогодишњака са Косова и Метохије казне од двије године затвора у Албанији, пренио је А2 Си-Ен-Ен.
Основни суд у Тирани изрекао је казну оптуженом Аљбану Бибају, након суђења које је одржано у његовом одсуству.
Бибај је проглашен кривим за кривично дјело "позивање на националну мржњу".
Према судској одлуци, у коју је имао увид А2 Си-Ен-Ен, Бибај је привукао пажњу Дирекције за борбу против тероризма албанске полиције због неколико објава на Фејсбуку, након земљотреса у новембру 2019. године, пренио је портал "Косово онлајн".
У једној од објава навео је, између осталог, да "хоџе и вјерници који обиљежавају Дан заставе немају везе са Теухидином (вјеровањем да постоји само један Бог)".
Према наводима пресуде, наставио је са другим објавама у којима је цитирао издвојене вјерске наводе.
Објаве су биле праћене фотографијом албанске националне заставе на којој је писало "Куфр схирк" (невјерник и идолопоклонство), као и нацртаним крстом преко ње.
Испитан у Основном тужилаштву у Пећи, у присуству адвоката, у оквиру истраге против њега у Албанији, Бибај је рекао да већ 15 година практикује ислам и да никада није учио нити чуо од вјерских ауторитета да треба да мрзи некога или да позива на националну мржњу.
Али, према оцјени судије Едвана Вечанија, објаве оптуженог садрже јасне елементе који нарушавају јавни ред и мир подстицањем подјела на националној и вјерској основи.
"Коришћењем увредљивог језика према националним симболима, попут албанске заставе, и изјавама да је 'национализам куфр' или да су 'заставе изум циониста', оптужени је изражавао ставове који омаловажавају националне вриједности и стварају антагонизам између вјерског и националног идентитета. Садржај објава, праћен увредљивим сликама заставе, представља јавни чин комуникације који је објективно способан да подстакне подјеле, мржњу или непријатељство међу грађанима на основу њихове националне припадности", наводи се у пресуди.
Додаје се и да Бибајев циљ није био само изражавање вјерског мишљења, већ подстицање подјела и супротстављања грађана на основу њиховог националног идентитета.
