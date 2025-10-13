У кући пронађено 200 килограма кокаина, ухапшен Албанац

Извор:
СРНА
13.10.2025
20:52

Италијанска полиција ухапсила је у Риму Албанца у чијој кући је пронађено 200 килограма кокаина у вриједности 16 милиона евра.
Карабинијери су у његовој кући пронашли осам кеса са дрогом, пиштољ и 30.000 евра у готовини.
Полиција је извршила претрес куће некон што је примјећено сумњиво понашање двадесетдвогодишњег Албанца који се задржавао на улици.
Приликом претреса пронађено је осам кеса кокаина, подијељеног у 191 блок, од чега може да се направи 8.000 појединачних доза у кесицама.
У аутомобилу осумњиченог Албанца пронађен је комплексан систем за отварање лажног дна испод којег је крио дрогу.
Он је након хапшења пребачен у затвор у Риму гдје очекује суђење, преносе италијански медији.
