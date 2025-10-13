Logo

У кући пронађено 200 килограма кокаина, ухапшен Албанац

СРНА

13.10.2025

Италијанска полиција ухапсила је у Риму Албанца у чијој кући је пронађено 200 килограма кокаина у вриједности 16 милиона евра.

Карабинијери су у његовој кући пронашли осам кеса са дрогом, пиштољ и 30.000 евра у готовини.

Полиција је извршила претрес куће некон што је примјећено сумњиво понашање двадесетдвогодишњег Албанца који се задржавао на улици.

Приликом претреса пронађено је осам кеса кокаина, подијељеног у 191 блок, од чега може да се направи 8.000 појединачних доза у кесицама.

У аутомобилу осумњиченог Албанца пронађен је комплексан систем за отварање лажног дна испод којег је крио дрогу.

Он је након хапшења пребачен у затвор у Риму гдје очекује суђење, преносе италијански медији.

