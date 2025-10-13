Авион се срушио на аутопут: Има мртвих

Извор:
Агенције
13.10.2025
19:59
Коментари:0
У паду малог авиона у југоисточном дјелу Масачусетса данас су погинуле обје особе које су биле у њему, док је рањена једна особа која је била на земљи, саопштиле су власти те америчке савезне државе.
У саопштењу државног Министарства саобраћаја се наводи да се мали авион срушио дуж главног аутопута у Масачусетсу, усљед кише и јаких вјетрова, преноси АП.
Аутопут је након пада авиона био затворен у оба смјера у близини мјеста несреће у Дартмуту, који је око 80 километара удаљен од Бостона.
BREAKING: A small plane has crashed onto a Massachusetts highway. pic.twitter.com/qoIm9W27L1— The General (@GeneralMCNews) October 13, 2025
Државна полиција Масачусетса је у саопштењу навела да нема сазнања о преживјелима у авиону, за који је навела да је можда покушавао да слети на регионални аеродром Њу Бедфорд.
Званичници су рекли и да изгледа да пилот није аеродрому доставио план лета или податке о путницима. Власти су саопштиле да неће бити објављене никакве информације о погинулима у авиону, док се не обавијесте њихови најближи рођаци.
У вријеме несреће, Национална метеоролошка служба је саопштила да је сјевероисточни вјетар који је донио кишу, имао брзину од 48 до 64 километара на сат у том подручју.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму