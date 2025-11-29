У туморском ткиву генерала Павковића нађени уранијум и тешки метали

Извор:
У туморском ткиву генерала Небојше Павковића пронађени су уранијум и тешки метали у екстремно високим концентрацијама, пишу "Вечерње новости".
Заступник породице Павковић, адвокат Срђан Алексић рекао је да су из италијанске лабораторије стигли резултати анализа којима је у ткиву генерала потврђено присуство уранијума и више токсичних метала у драматично повишеним концентрацијам што "представља један од најзначајнијих медицинских доказа о посљедицама изложености осиромашеном уранијуму на Балкану".
Он је рекао да је то "црно на бијело" медицинска потврда да би два карцинома - штитасте жлијезде и панкреаса, од којих је Павковић боловао и преминуо 20. октобра у Војномедицинској академији /ВМА/ у Београду, могли да буду повезани са НАТО бомбардовањем.
- Ово је научно, медицински и правно револуционаран доказ. Први пут у Србији, у конкретном тумору једног високог официра, пронађени су уранијум и тешки метали у екстремним концентрацијама. Овај налаз отвара врата не само његовом случају, већ и стотинама других поступака - навео је Алексић.
Он је додао да је генерал Павковић годинама прије смрти прикупљао податке и биљешке о изложености осиромашеном уранијуму, које су биле и дио поступка упућивања узорака ткива на анализу у Италију, наводећи да му је послао много материјала у вези са осиромашеним уранијумом и оним што је записао на терену.
Павковићев налаз се, према тумачењу које је Алексић добио, уклапа у већ потврђене пресуде италијанских судова, у којима је Италија проглашена одговорном за смрт и тешке болести италијанских војника изложених осиромашеном уранијуму на Балкану током службе.
Алексић је подсјетио на то да су узорци биопсије генерала Павковића 15. септембра послати на анализу у Институт за нанотехнологију у Италији, те да сумња да је посљедица његове смрти и болести, прије свега у осиромашеном уранијуму из 1999. године, јер је био на територији коју је НАТО најжешће бомбардовао.
Лабораторијска анализа туморског ткива генерала Павковића извршена је у акредитованој италијанској лабораторији "Химике е амбиентали", која је квалификована од Министарства здравља Италије.
Према извјештају, у туморском ткиву генерала детектовани су уранијум, алуминијум, кадмијум, бакар, манган, гвожђе, цинк.
Судски вјештак Јовица Јовановић рекао је за "Новости" да већи број ових елемената припада групи за које постоје сигурни докази да изазивају рак код људи и да њихово присуство у туморскм ткиву Павковића вишеструко премашује критичне вриједности.
Италијански адвокат за војно-правне случајеве и жртве осиромашеног уранијума Анђело Фјоре Тартаља изјавио је за "Новости" да Павковићев налаз представља један од најважнијих научних доказа у региону Балкана и указује на директну контаминацију којој је био изложен током војних операција и боравка у зонама погођеним муницијом осиромашеном уранијумом.
Он је истакао да је ово тренутак велике истине, јер наука потврђује оно што су многи годинама покушавали да сакрију или оспоре.
- Овакви резултати су у потпуности у складу са налазима и судским пресудама које смо добили у Италији, а који су утврдили јасну узрочну везу између изложености италијанских војника осиромашеном уранијуму и развоја тешких малигних болести - рекао је Тартаља.
Он је навео да присуство уранијума у људском ткиву није теорија, него чињеница која носи одговорност, те да је оно доказ који мијења ток борбе за правду и отвара пут новим међународним процесима у корист обољелих од уранијумске муниције.
Павковићево ткиво узето је током биопсије на ВМА прије него што је Хаг генерала осудио на доживотну робију и утамничио, те послато у Италију на захтјев његове кћерке Марије, недјељу дана раније него што ће Хаг, на захтјев Србије, пријевремено пустити генерала са робије у врло тешком здравственом стању, у терминалној фази болести
