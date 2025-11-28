Језив снимак урушавања пута у Крагујевцу: Клизиште носи све

Извор:
Агенције
28.11.2025
12:12
Коментари:0
Дио пута у Крагујевцу потпуно је однесен под клизиштем, а овај догађај много је узнемирио грађане.
Дио приступне саобраћајнице и потпорни зидови код комплекса Центра изврсности у Крагујевцу обрушили су се јутрос, а стабилност терена и даље је озбиљно угрожена.
Према информацијама портала "Глас Шумадије", нестабилност тла је постојала и раније, а додатно је погоршана усљед временских непогода.
Друштво
Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године
На њиховој Инстаграм страници објављен је језив снимак тренутка урушавања, који је изазвао забринутост међу грађанима. Срећом, у овом инциденту нико није повријеђен.
Како наводе на овом порталу, проблеми са обрушавањем постају све учесталији, што изазива додатну забринутост због сигурности и приступа комплексу.
Код Центра изврсности, гдје се рано јутрос обрушио дио пута, налази се полиција са инспекторима, који обављају увиђај.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму