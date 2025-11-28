Logo
Језив снимак урушавања пута у Крагујевцу: Клизиште носи све

Клизиште у Крагујевцу
Фото: Глас Шумадије / Инстаграм

Дио пута у Крагујевцу потпуно је однесен под клизиштем, а овај догађај много је узнемирио грађане.

Дио приступне саобраћајнице и потпорни зидови код комплекса Центра изврсности у Крагујевцу обрушили су се јутрос, а стабилност терена и даље је озбиљно угрожена.

Према информацијама портала "Глас Шумадије", нестабилност тла је постојала и раније, а додатно је погоршана усљед временских непогода.

policija rs 3

Друштво

Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године

На њиховој Инстаграм страници објављен је језив снимак тренутка урушавања, који је изазвао забринутост међу грађанима. Срећом, у овом инциденту нико није повријеђен.

Како наводе на овом порталу, проблеми са обрушавањем постају све учесталији, што изазива додатну забринутост због сигурности и приступа комплексу.

Код Центра изврсности, гдје се рано јутрос обрушио дио пута, налази се полиција са инспекторима, који обављају увиђај.

