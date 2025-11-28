Расте водостај ријеке Саве

Извор:
СРНА
28.11.2025
12:08
Водостај ријеке Уне на подручју Козарске Дубице је од раних јутарњих часова у паду, док ниво ријеке Саве минимално расте, подаци су општинског Одсјека цивилне заштите.
Након што је у ноћас 2.00 часа достигао 274 центиметра водостај Уне је константно у паду, да би јутрос у 8.00 износио 260 центиметра са тенденцијом пада од четири центиметра на час.
Водостај Саве у Козарској Дубици и даље расте, али минимално.
У 8.00 часова измјерен је водостај ријеке Саве од 737 центиметара са тенденцијом раста од једног центиметра на час.
