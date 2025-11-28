Logo
Расте водостај ријеке Саве

Извор:

СРНА

28.11.2025

12:08

Водостај ријеке Уне на подручју Козарске Дубице је од раних јутарњих часова у паду, док ниво ријеке Саве минимално расте, подаци су општинског Одсјека цивилне заштите.

Након што је у ноћас 2.00 часа достигао 274 центиметра водостај Уне је константно у паду, да би јутрос у 8.00 износио 260 центиметра са тенденцијом пада од четири центиметра на час.

Водостај Саве у Козарској Дубици и даље расте, али минимално.

У 8.00 часова измјерен је водостај ријеке Саве од 737 центиметара са тенденцијом раста од једног центиметра на час.

