Полиција поручила грађанима: Имате рок до краја године

Аутор:Стеван Лулић
28.11.2025
12:01
Коментари:0
Полицијска управа Приједор послала је важно обавјештење грађанима који посједују оружје.
Из полиције подсјећају грађане да имају рок до краја године, односно 31. децембра, да легализују оружје.
Позвали су све оне који посједују оружје без оружног листа, да искористе законску могућност и легализују оружје у складу са важећим законским прописима.
БиХ
Ко и зашто жели ирачки изборни сценарио у БиХ?!
"Законом о оружју и муницији предвиђена је могућност да се до 31. децембра 2025. године може извршити регистрација ватреног оружја за које грађани не посједују оружни лист, без доказивања поријекла и правних санкција", поручују из ПУ Приједор.
Посебно напомињу да је регистрација могућа само за ону врсту оружја чије је набављање и држање грађанима дозвољено, а у ту категорију се сврставају пиштољи, револвери, спортско и ловачко оружје.
"Такође, подсјећамо грађане да је Законом о оружју и муницији прописана амнестија за добровољну предају ватреног оружја и муниције чије набављање и држање грађанима није дозвољено (војно оружје, минско-експлозивна средства), што значи да приликом добровољне предаје неће кривично нити прекршајно одговарати за посједовање", кажу у ПУ Приједор.
Савјети
Никада не бацајте пепео од ватре: Ево за шта га све можете искористити
Рок за добровољну предају није ограничен, тако да грађани ову врсту оружја могу предати полицији и након 31. децембра.
Градови и општине
4 ч0
Друштво
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму