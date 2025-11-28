Logo
Дјевојка из БиХ оставила јасну поруку полицији: Очитала им лекцију

Извор:

Ослобођење

28.11.2025

11:50

Коментари:

0
Порука полицији
Фото: Screenshot

Видео који се појавио на друштвеним мрежама, а у којем "главну улогу" има полицијско возило МУП-а КС изазвао је бројне коментаре корисника.

На снимку се види како полицијско возило стоји непрописно паркирано на пјешачком прелазу.

Свемир планете

Наука и технологија

У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира

На возилу нису била упаљена никаква свјетла, нити је унутра било икога, што би упућивало на краткотрајно задржавање.

Једна дјевојка је пришла возилу и оставила поруку необичног садржаја.

"Не смите ту паркират", гласио је текст на “честитку” која је остала на вјетробранском возилу полицијског возила.

Овај њен потез изазвао је бројне позитивне коментаре, који се могу свести на то да би се и полицајци морали придржавати саобраћајних прописа.

denis sulic

Градови и општине

Вулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Иако на први поглед дјелује да је порука граматички неправилно написана, ради се о подсјећању на видео који се прије неколико година појавио на друштвеним мрежама.

На њему се види како је неко возило упало у море, а неко од пролазника им добацује: “Не смите ту паркират”.

Овај глас је “позајмљен” и у видеу са возилом сарајевске полиције, пише "Ослобођење".

