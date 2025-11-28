Дјевојка из БиХ оставила јасну поруку полицији: Очитала им лекцију

Извор:
Ослобођење
28.11.2025
11:50
Видео који се појавио на друштвеним мрежама, а у којем "главну улогу" има полицијско возило МУП-а КС изазвао је бројне коментаре корисника.
На снимку се види како полицијско возило стоји непрописно паркирано на пјешачком прелазу.
На возилу нису била упаљена никаква свјетла, нити је унутра било икога, што би упућивало на краткотрајно задржавање.
Једна дјевојка је пришла возилу и оставила поруку необичног садржаја.
"Не смите ту паркират", гласио је текст на “честитку” која је остала на вјетробранском возилу полицијског возила.
Овај њен потез изазвао је бројне позитивне коментаре, који се могу свести на то да би се и полицајци морали придржавати саобраћајних прописа.
Иако на први поглед дјелује да је порука граматички неправилно написана, ради се о подсјећању на видео који се прије неколико година појавио на друштвеним мрежама.
На њему се види како је неко возило упало у море, а неко од пролазника им добацује: “Не смите ту паркират”.
Овај глас је “позајмљен” и у видеу са возилом сарајевске полиције, пише "Ослобођење".
