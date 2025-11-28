Logo
У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира

Извор:

АТВ

28.11.2025

11:45

Загонетни радио сигнали који путују свемиром и у правилним интервалима стижу до Земље годинама су збуњивали астрономе диљем свијета.

Редовни пулсеви сваких 125 минута звучали су толико неуобичајено да су многи помислили како би се иза њих могла крити – ванземаљска интелигенција.

Али најновије откриће открива нешто још невјероватније: у игри је риједак, спектакуларан космички “плес” двије звијезде који до сада није примијећен овако јасно.

Тајанствени пулсеви из свемира: шта је заправо долазило до Земље?

Земља је годинама примала радио пулсеве сваких 125 минута, односно отприлике свака два сата. Иако је прва помисао многих била да се можда ради о покушају комуникације неке ванземаљске цивилизације, научници су убрзо утврдили да порука из свемира има сасвим другачије, али једнако фасцинантно поријекло.

Иза сигнала стоји неуобичајени пар звијезда удаљен приближно 1.645 свјетлосних година.

Ријеч је о бијелом патуљку и црвеном патуљку који орбитирају толико близу једна другој да се њихова магнетна поља испреплићу, стварајући снажне радио таласе који допиру све до наше планете.

Овај систем носи назив ИЛТЈ1101, а астрофизичари га већ дуже вријеме посматрају јер може открити важне информације о понашању звијезда и њиховим магнетним феноменима.

Како је откривен извор мистериозних сигнала?

Откриће се догодило захваљујући тиму астронома који је предводила др Ирис де Рајтер са Универзитета у Сиднеју.

Др де Рајтер је 2024. године, анализирајући архивске податке из Холандије, уочила један неуобичајен сигнал који је на Земљу стигао још 2015. године.

Подаци су потицали из ЛОФАР-а — највећег радио телескопа који дјелује на најниже опажљивим фреквенцијама са Земље.

Након детаљније анализе истог дијела неба, открила је још шест додатних радио импулса, сваки у трајању од неколико секунди до једног минута. Сви су се појављивали у изузетно правилним временским размацима, што је одмах сугерисало да се ради о врло ријетком обрасцу у свемиру.

Црвени патуљак открио свог невидљивог партнера

У почетку је био видљив само црвени патуљак, али тада је уочено да се он помјера напријед–назад изузетном брзином — и то у истом двочасовном ритму којим су пристизали радио сигнали.

Тај покрет је био кључан. Одавао је присуство другог тијела, које није било видљиво на почетку анализе. На темељу орбите и динамике кретања установљено је да се ради о бијелом патуљку, звијезди која је толико густа и компактна да значајно утиче на магнетну интеракцију двојца.

Та интеракција ствара радио импулсе који пролазе кроз свемир и стижу све до Земље — уз невјероватну правилност која је у почетку изгледала готово “програмирано”, преноси "Клик.хр".

Зашто је ово откриће толико важно?

Оваква врста спорих и правилних радио пулсева изузетно је ријетка. Систем ИЛТЈ1101 сада служи као јединствена лабораторија за проучавање: магнетних поља звијезда, интеракције у бинарним системима, еволуције црвених и бијелих патуљака, увјета у којима настају снажни радио сигнали.

И иако не потичу од ванземаљаца, научници сматрају да би овакви системи могли у будућности помоћи у разумијевању како би изгледала комуникација напредних цивилизација — ако их икада откријемо.

Тагови:

