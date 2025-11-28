Лопови опљачкали двије цркве

28.11.2025
11:37
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу ухапсили су М. Б. (1989) из Рековца, због сумње да је починио кривично дјело тешка крађа.
"Он се сумњичи да је у периоду од априла до новембра ове године из две цркве на подручју Крагујевца - храма Свете великомученице Недеље у Десимировцу и цркве Свете Тројице у Церовцу - отуђио новац у укупном износу од око 50.000 динара" саопштено је из полиције.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, преноси "24Седам".
