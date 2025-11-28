Logo
Large banner

Лопови опљачкали двије цркве

28.11.2025

11:37

Коментари:

0
полиција
Фото: АТВ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу ухапсили су М. Б. (1989) из Рековца, због сумње да је починио кривично д‌јело тешка крађа.

"Он се сумњичи да је у периоду од априла до новембра ове године из две цркве на подручју Крагујевца - храма Свете великомученице Недеље у Десимировцу и цркве Свете Тројице у Церовцу - отуђио новац у укупном износу од око 50.000 динара" саопштено је из полиције.

Sakic

Хроника

Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, преноси "24Седам".

Подијели:

Таг:

opljačkana crkva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амар Дедић, фудбалер ФК Бенфика и репрезентативац БиХ

Фудбал

Репрезентативац БиХ добио ужасне вијести, огласио се и клуб

4 ч

0
Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Хроника

Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мајка оптужена због смрти кћерке: Дјевојчица преминула од стравичних опекотина

4 ч

0
Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Сцена

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

4 ч

0

Више из рубрике

Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Хроника

Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

4 ч

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе

Хроника

Лопови однијели сеф из ауто-школе

4 ч

0
Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

Хроника

Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

4 ч

0
Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

Хроника

Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner