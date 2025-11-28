Репрезентативац БиХ добио ужасне вијести, огласио се и клуб

28.11.2025
Фудбалери Бенфике су у уторак у оквиру Лиге шампиона остварили побједу против Ајакса у Амстердаму са 2:0.
До вођства су гости стигли у 6. минуту када је Риос уписао асистенцију, а погодак је постигао Дал.
Коначних 2:0 постављено је у 90. минути када је Бареиро након асистенције Аурснеса постигао погодак.
Свих 90 минута на терену је провео репрезентативац БиХ, Амар Дедић, али уторак је био јако тежак за њега.
Наиме, пред почетак утакмице Дедић је добио најгоре могуће вијести у свом животу.
Данас су му из Бенфике посветили и објаву, а ради се о томе да му је преминула бака.
"Ово је за тебе, Амаре", стоји у објави Бенфике.
Осим тога, наводи се и да је Дедић своју баку гледао као другу мајку и да му је све јако тешко пало.
Ипак, стиснуо је зубе, те одиграо утакмицу против Ајакса и био је заиста одличан на терену, пише "СпортСпорт.ба".
Такође Дедић, према наводима Португалаца, није стигао на њену сахрану.
Подсјетимо, Амар Дедић је стандардан на позицији десног бека био и код Бруна Лажа, а остао је и након доласка Муриња.
Португалац му много вјерује и сматра да је он један од најбољих фудбалера које има у својој екипи.
Јасно је да се очекује да ће Дедић у наредне двије или три године направити трансфер у још већи клуб.
This one was for you, Amar ❤️ 𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗥𝗜𝗕𝗨𝗦 𝗨𝗡𝗨𝗠. pic.twitter.com/x9mwBkjvDI— SL Benfica (@SLBenfica) November 27, 2025
