Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

28.11.2025
11:14
Екипа Фиорентине је доживјела нови пораз у Лиги конференција, овај пут на домаћем терену од грчког АЕК-а с 1:0. О свему томе је касније причао Един Џеко.
Џеко је казао да тренутно лоше играју, а да би искрено волио да имају већу подршку од навијача, те да им не звижде након сваке изгубљене лопте.
“Можемо рећи да смо лоши, није проблем. Играмо ли лоше? Да, истина је. Можда не заслужујемо овај дрес? У реду, можда је то случај. Ни то није проблем. Али кад играм код куће, волио бих да ми навијач помогне, а не да ми звижди након сваке изгубљене лопте. Јер онда постаје тешко”, навео је Џеко
Потом је додао.
“Ако смо у овом тешком тренутку заједно, морамо то заједно проћи. Јер није добро. Овдје сам данас и можда ме сутра нећу бити, али ови дечки заслужују мало више помоћи. ОК је ако ми звиждиш на крају утакмице ако нисам дао све од себе. Али током утакмице нам је потребна подршка. Истина, не играмо добро, али требамо навијаче на својој страни“.
Он је наставио да код играча постаје све теже ако им читав стадион звижди након сваког лошег потеза.
“У својој двадесетогодишњој каријери играо сам на свим врстама стадиона, најбољим и најгорим, али младим играчима посебно је потребна подршка. Позитивна ријеч на терену помаже, али чак и с трибина, када лоше додаш, потребан је пљесак. На тај начин мислиш да би сљедеће додавање могло проћи боље. Ако уђемо у негативну енергију, то није добро. Бојиш се код пријема лопте, додавања… И све постаје пуно теже. Не можемо направити два или три додавања заредом, то није нормално.
Уз то речено, свако од нас треба си поставити неколико питања како би схватио шта не иде како треба. Ја први. Физички нисмо у најбољој форми, али у посљедње двије седмице, током паузе, екипа је стварно добро радила. Дечки су се осјећали пуно боље, то сте видјели против Јувентуса. Треба нам времена, још нисмо у најбољој форми”, изјавио је Џеко преноси "Меридијан спорт".
О томе се огласио и тренер Фиорентине, Паоло Ваноли.
“Када говорим о искуству, говорим о играчу попут њега који је толико тога освојио. Коначно, ту је играч који брани екипу. Коначно! Рекао је да смо били лоши, није одустао. То је најважније. Имамо дуг пут пред собом. Морамо постићи нешто изнимно што надилази статистику. Посљедњих година, само је Каљари остао у Серие А након што је имао 0 побједа након 12 кола”, казао је Ваноли.
Фиорентина у наредном колу Лиге конференција дочекује Динамо Кијев.
