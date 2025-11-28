Ово су кандидати за најбоље спортисте године у Републици Српској

Извор:
АТВ
28.11.2025
11:11
Коментари:0
Традиционални 71. Избор десет најбољих спортиста Републике Српске биће одржан 11. децембра у 20 часова у Банском двору.
Припреме за ову манифестацију увелико трају а спортским савезима и асоцијацијама је упућен позив да доставе своје кандидате за најдуговјечнију манифестацију овог типа у региону.
Глас Српске је на својој Инстаграм страници представио 16 кандидата који су у избору.
Давид Вуковић, снажни везни фудбалер, одушевљава публику борбеношћу, агресијом у дуелима и зрелим наступима. Његова посвећеност тиму и спорту издваја га као једног од најбољих младих играча, стоји уз објаву.
Подржите Давида тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 1 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Андреј Недић је једно од највећих тениских имена нове генерације. Умјешност у мечевима, трофеји са међународних турнира и изузетна тактичка зрелост чине га поносом спорта.
Подржите Андреја тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 2 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Ана Гајић је лидер на терену, играчица која доминира блоком и нападом. Освојене медаље и награде њених клубова доказују квалитет и посвећеност одбојци.
Подржите Ану тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 3 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме јој дајете глас за Награду публике.
Сара Ћирковић је шампионка која је показала снагу, одлучност и срце у рингу. Титуле које осваја доказ су њене доминације у боксу.
Подржите Сару тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 4 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и помогните јој да освоји Награду публике.
Никша Матић, мајстор џудо технике, редовно осваја медаље и показује висок ниво дисциплине и контроле на татамију.
Подржите Никшу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 5 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и помогните му да освоји Награду публике.
Страхиња Росуљаш је симбол борбе, истрајности и спортског духа. Његове игре показују да се највеће побједе освајају срцем.
Подржите Страхињу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 6 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Стефан Добријевић је борaц чији наступи остављају публику без даха. Спој снаге, технике и карактера довео га је до врха.
Подржите Стефана тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 7 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Јован Лекић — краљ базена. Његова брзина, дисциплина и рекорди показују да је међу најбољима.
Подржите Јована тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 8 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Тарик Хреља — тимски лидер и таленат који обећава велике каријерне домете.
Подржите Тарика тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 9 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Лука Пејић — прецизност, смиреност и шампионски менталитет.
Подржите Луку тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 10 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Млађен Самарџић, човјек који помјера границе издржљивости и брзине.
Подржите Млађена тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 11 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Милана Раилић, мотор тима и сигуран лидер у кључним мечевима.
Подржите Милану тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 12 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме јој дајете глас за Награду публике.
Александар Ђурић, тренер који је створио шампионе и подигао спорт на виши ниво.
Подржите Александра тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 13 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Драшко Вујковић, играч који у базен уноси хладну главу и вруће срце.
Подржите Драшка тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 14 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Аљоша Травар, мајстор воде и брзине, чије трке остављају утисак снаге и концентрације.
Подржите Аљошу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 15 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Никола Јовчић, мирна рука и сигуран резултат — шампион који емоције претвара у прецизност.
Подржите Николу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 16 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.
Традиционални избор најбољих спортиста Републике Српске биће одржан 11. децембра у 20 часова у Банском двору, уз директан пренос на АТВ-у и РТРС-у.
