Logo
Large banner

Ово су кандидати за најбоље спортисте године у Републици Српској

Извор:

АТВ

28.11.2025

11:11

Коментари:

0
Спортиста године
Фото: Глас Српске

Традиционални 71. Избор десет најбољих спортиста Републике Српске биће одржан 11. децембра у 20 часова у Банском двору.

Припреме за ову манифестацију увелико трају а спортским савезима и асоцијацијама је упућен позив да доставе своје кандидате за најдуговјечнију манифестацију овог типа у региону.

Глас Српске је на својој Инстаграм страници представио 16 кандидата који су у избору.

1. Давид Вуковић - фудбал

Давид Вуковић, снажни везни фудбалер, одушевљава публику борбеношћу, агресијом у дуелима и зрелим наступима. Његова посвећеност тиму и спорту издваја га као једног од најбољих младих играча, стоји уз објаву.

Подржите Давида тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 1 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

2. Андреј Недић - тенис

Андреј Недић је једно од највећих тениских имена нове генерације. Умјешност у мечевима, трофеји са међународних турнира и изузетна тактичка зрелост чине га поносом спорта.

Подржите Андреја тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 2 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

3. Ана Гајић - одбојка

Ана Гајић је лидер на терену, играчица која доминира блоком и нападом. Освојене медаље и награде њених клубова доказују квалитет и посвећеност одбојци.

Подржите Ану тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 3 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме јој дајете глас за Награду публике.

4. Сара Ћирковић - бокс

Сара Ћирковић је шампионка која је показала снагу, одлучност и срце у рингу. Титуле које осваја доказ су њене доминације у боксу.

Подржите Сару тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 4 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и помогните јој да освоји Награду публике.

5. Никша Матић - џудо

Никша Матић, мајстор џудо технике, редовно осваја медаље и показује висок ниво дисциплине и контроле на татамију.

Подржите Никшу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 5 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и помогните му да освоји Награду публике.

6. Страхиња Росуљаш - кошарка у колицима

Страхиња Росуљаш је симбол борбе, истрајности и спортског духа. Његове игре показују да се највеће побједе освајају срцем.

Подржите Страхињу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 6 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

7. Стефан Добријевић - кик бокс

Стефан Добријевић је борaц чији наступи остављају публику без даха. Спој снаге, технике и карактера довео га је до врха.

Подржите Стефана тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 7 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

8. Јован Лекић - пливање

Јован Лекић — краљ базена. Његова брзина, дисциплина и рекорди показују да је међу најбољима.

Подржите Јована тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 8 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

9. Тарик Хреља - кошарка

Тарик Хреља — тимски лидер и таленат који обећава велике каријерне домете.

Подржите Тарика тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 9 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

10. Лука Пејић - карате

Лука Пејић — прецизност, смиреност и шампионски менталитет.

Подржите Луку тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 10 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

11. Млађен Самарџић - атлетика

Млађен Самарџић, човјек који помјера границе издржљивости и брзине.

Подржите Млађена тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 11 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

12. Милана Раилић - рукомет

Милана Раилић, мотор тима и сигуран лидер у кључним мечевима.

Подржите Милану тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 12 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме јој дајете глас за Награду публике.

13. Александар Ђурић - сједећа одбојка

Александар Ђурић, тренер који је створио шампионе и подигао спорт на виши ниво.

Подржите Александра тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 13 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

14. Драшко Вујковић - ватерполо

Драшко Вујковић, играч који у базен уноси хладну главу и вруће срце.

Подржите Драшка тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 14 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

15. Аљоша Травар - кајак/кану

Аљоша Травар, мајстор воде и брзине, чије трке остављају утисак снаге и концентрације.

Подржите Аљошу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 15 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

16. Никола Јовчић - стрељаштво

Никола Јовчић, мирна рука и сигуран резултат — шампион који емоције претвара у прецизност.

Подржите Николу тако што ћете послати SMS поруку са текстом GL 16 на 091 610 102, или лајкујте ову објаву и тиме му дајете глас за Награду публике.

Традиционални избор најбољих спортиста Републике Српске биће одржан 11. децембра у 20 часова у Банском двору, уз директан пренос на АТВ-у и РТРС-у.

Подијели:

Тагови:

sportista

izbor sportiste

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Савјети

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

5 ч

0
Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

5 ч

0
Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

Кошарка

Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

5 ч

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Кошарка

Евролига се огласила због дочека Жељка Обрадовића

17 ч

0

Више из рубрике

Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Остали спортови

Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

2 д

0
Лука Перић у Нанту

Остали спортови

Лука Перић у Нанту

3 д

0
Велика трагедија: MMA борац се срушио за вријеме меча и преминуо

Остали спортови

Велика трагедија: MMA борац се срушио за вријеме меча и преминуо

4 д

0
Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада

Остали спортови

Додик честитао ЖОК Гацко: Овај успјех није само трофеј у витрини, то је круна преданог рада

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner