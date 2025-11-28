Logo
Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Телеграф

28.11.2025

10:47

0
Црни петак је данас и многи грађани Србије већ траже најбоље попусте, али стручњаци упозоравају да је управо овај дан најкритичнији за преваре, лажне попусте и импулсивне куповине.

Наиме, током Црног петка најчешће се дешава да купци плате нешто што уопште није на снижењу – или плате више него што су мислили.

Ево шта је најважније да знате прије него што потрошите иједан фенинг:

1. Лажни попусти – најчешћа превара Црног петка

Многи трговци неколико дана прије Црног петка повећају цијене, па их данас само “врате” на старо и прикажу као попуст.

Потрошачи би требало да:

  • провјеравају историју цијена (посебно онлајн)
  • користе апликације за праћење цијена
  • упореде цијене код више продаваца

Ако је попуст “-50%”, а производ кошта исто као прошлог мјесеца – то није попуст, већ маркетиншки трик.

2. “До -70%” – а у ствари један производ толико кошта

Оглас често звучи бомбастично, али ситним словима пише да је само један артикал заиста снижен 70%, док су остали снижени свега 5–10%.

Зато гледајте конкретну цијену, не пароле и банере.

3. Чувајте се скривених трошкова – посебно онлајн

Код куповине преко интернета обавезно провјерите:

  • трошкове доставе
  • трошкове повраћаја робе
  • да ли се повраћај наплаћује
  • могуће додатне провизије приликом плаћања картицом

Некад производ изгледа јефтино, али на крају платите још 1.000–2.000 динара за додатне трошкове.

4. Пазите на рок испоруке

На Црни петак трговци често продуже рок испоруке на:

– 7 до 15 дана, а понекад и дуже.

Ако вам роба треба ХИТНО (поклон, уређај који одмах користите), провјерите рок пре наручивања, јер можда неће стићи на вријеме.

5. Обавезно сачувајте доказ о куповини

Стручњаци упозоравају да на Црни петак буде највише рекламација у години.

Сачувајте:

  • рачун
  • потврду о онлајн куповини
  • имејл комуникацију
  • скриншат огласа (за сваки случај)

Ако постоји разлика између онога што сте купили и онога што сте добили – имате доказе.

6. Рок за одустајање – важно правило

Ако купујете онлајн, у Србији на примјер, имате право да одустанете од куповине у року од 14 дана, без објашњења и без казне.

Трговац је дужан да врати новац.

Али – пазите:

  • роба мора бити враћена у исправном стању
  • понекад потрошач сам плаћа поштарину за повраћај

7. Не купујте под притиском “још мало је преостало”

Онлајн продавци често користе психолошке трикове:

  • Преостало још 2 комада!
  • Још 10 људи управо гледа овај производ!
  • Понуда истиче за 4 минута!

Ово је у већини случајева чиста манипулација и користи се да вас натјера да купите импулсивно.

8. Чувајте се превара на лажним сајтовима

На Црни петак се појављује велики број лажних онлајн радњи које нестану послије великог броја поруџбина.

Провјерите:

  • да ли сајт има реалне контакт информације
  • да ли су рецензије праве
  • да ли је цијена сумануто ниска (то је аларм)
  • да ли постоји ХТТПС заштита

Ако дјелује предобро да би било истинито – вјероватно је превара.

Закључак: Црни петак може да штеди новац – али може и да га прогута

Црни петак је прилика да се купи повољније, али је и дан када трговци највише манипулишу цијенама.

Зато стручњаци савјетују: купујте само оно што сте планирали, провјеравајте цијене и не насједајте на “попусте” који то нису, пише "Телеграф".

Crni petak

превара

sniženja

sniženje

Коментари (0)
