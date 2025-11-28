Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Извор:
Телеграф
28.11.2025
10:47

Црни петак је данас и многи грађани Србије већ траже најбоље попусте, али стручњаци упозоравају да је управо овај дан најкритичнији за преваре, лажне попусте и импулсивне куповине.
Наиме, током Црног петка најчешће се дешава да купци плате нешто што уопште није на снижењу – или плате више него што су мислили.
Ево шта је најважније да знате прије него што потрошите иједан фенинг:
Многи трговци неколико дана прије Црног петка повећају цијене, па их данас само “врате” на старо и прикажу као попуст.
Ако је попуст “-50%”, а производ кошта исто као прошлог мјесеца – то није попуст, већ маркетиншки трик.
Оглас често звучи бомбастично, али ситним словима пише да је само један артикал заиста снижен 70%, док су остали снижени свега 5–10%.
Зато гледајте конкретну цијену, не пароле и банере.
Некад производ изгледа јефтино, али на крају платите још 1.000–2.000 динара за додатне трошкове.
На Црни петак трговци често продуже рок испоруке на:
– 7 до 15 дана, а понекад и дуже.
Ако вам роба треба ХИТНО (поклон, уређај који одмах користите), провјерите рок пре наручивања, јер можда неће стићи на вријеме.
Стручњаци упозоравају да на Црни петак буде највише рекламација у години.
Ако постоји разлика између онога што сте купили и онога што сте добили – имате доказе.
Ако купујете онлајн, у Србији на примјер, имате право да одустанете од куповине у року од 14 дана, без објашњења и без казне.
Трговац је дужан да врати новац.
Онлајн продавци често користе психолошке трикове:
Ово је у већини случајева чиста манипулација и користи се да вас натјера да купите импулсивно.
На Црни петак се појављује велики број лажних онлајн радњи које нестану послије великог броја поруџбина.
Ако дјелује предобро да би било истинито – вјероватно је превара.
Закључак: Црни петак може да штеди новац – али може и да га прогута
Црни петак је прилика да се купи повољније, али је и дан када трговци највише манипулишу цијенама.
Зато стручњаци савјетују: купујте само оно што сте планирали, провјеравајте цијене и не насједајте на “попусте” који то нису, пише "Телеграф".
