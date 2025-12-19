Преминуо Перица Ромић

19.12.2025
11:41
Коментари:0
Бивши начелник Купреса и власник мљекаре "Перкан" Перица Ромић преминуо је јучер у 41. години. Иза њега је остала супруга и петоро дјеце.
Ромић је био доктор ветеринарске медицине и зоотехничких наука.
Рођен је 16. децембра 1984. године у Купресу, гдје је завршио основну и средњу школу. Након тога слиједи пут знања и струке, 2009. године дипломирао је на Ветеринарском факултету Универзитета у Загребу, а 2020. докторирао на Агрономском и прехрамбено-технолошком факултету Универзитета у Мостару, потврђујући своју трајну посвећеност науци, пољопривреди и сточарској производњи.
Године 2011. основао је приватно подузеће, Ветеринарску станицу, у којој је обављао дужност директора, док је од 2012. до 2016. године био начелник Општине Купрес, настојећи спојити струку, развој и интересе локалне заједнице. Посебно мјесто у његовом професионалном и животном путу заузимало подузеће Перкан д.о.о. Купрес, основано 2018. године, мљекаре у којој настају препознатљиви купрешки сиреви – производ дубоко везан за традицију, поднебље и идентитет Купреса.
