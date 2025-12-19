Logo
Large banner

Преминуо Перица Ромић

19.12.2025

11:41

Коментари:

0
Бивши начелник Купреса и власник мљекаре "Перкан"
Фото: Printscreen/Youtube

Бивши начелник Купреса и власник мљекаре "Перкан" Перица Ромић преминуо је јучер у 41. години. Иза њега је остала супруга и петоро д‌јеце.

Ромић је био доктор ветеринарске медицине и зоотехничких наука.

Рођен је 16. децембра 1984. године у Купресу, гд‌је је завршио основну и средњу школу. Након тога слиједи пут знања и струке, 2009. године дипломирао је на Ветеринарском факултету Универзитета у Загребу, а 2020. докторирао на Агрономском и прехрамбено-технолошком факултету Универзитета у Мостару, потврђујући своју трајну посвећеност науци, пољопривреди и сточарској производњи.

Године 2011. основао је приватно подузеће, Ветеринарску станицу, у којој је обављао дужност директора, док је од 2012. до 2016. године био начелник Општине Купрес, настојећи спојити струку, развој и интересе локалне заједнице. Посебно мјесто у његовом професионалном и животном путу заузимало подузеће Перкан д.о.о. Купрес, основано 2018. године, мљекаре у којој настају препознатљиви купрешки сиреви – производ дубоко везан за традицију, поднебље и идентитет Купреса.

Подијели:

Тагови:

Перица Ромић

Kupres

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Појачан саобраћај на више граничних прелаза

Друштво

Појачан саобраћај на више граничних прелаза

2 ч

0
Д‌јевојчица коју су подводили полицајци побјегла из сигурне куће

Хроника

Д‌јевојчица коју су подводили полицајци побјегла из сигурне куће

2 ч

0
Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

Здравље

Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

2 ч

0

Више из рубрике

Појачан саобраћај на више граничних прелаза

Друштво

Појачан саобраћај на више граничних прелаза

2 ч

0
Словенка Клара Ковачич

Друштво

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

3 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Како се честита Свети Никола: Ове поруке ће засигурно обрадовати сваког домаћина

3 ч

0
Од 1. јануара евиденција долазака и ноћења туриста путем Централног информационог система

Друштво

Од 1. јануара евиденција долазака и ноћења туриста путем Централног информационог система

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Супруг Луне Ђогани пријављен полицији: „Немају паметнија посла“

13

47

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

13

43

На ВМА од данас забрањене посјете пацијентима

13

28

Додик: Представници СДС-а и ПДП-а у ЦИК-у потврдили да су жалбе неутемељене

13

22

Маја Маринковић остала без хонорара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner