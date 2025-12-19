По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

Аутор:Милица Јагодић
19.12.2025
10:53
Коментари:0
Мој животни пут је дубоко повезан са српском традицијом, музиком и вјером, каже седамнаестогодишња Клара Ковачич, млада Словенка са српском душом.
„Словенка сам и са мамине и са татине стране. Мој животни пут је дубоко повезан са српском традицијом, музиком и вјером. Пјевам традиционалне и етно српске пјесме, посебно косовске, које носе највише емоције и духовне дубине“, рекла је Клара за АТВ.
Све је почело спонтано, прије годину дана, када је први пут чула традиционалне српске пјесме, посебно косовске које у њој, како каже, буде највеће емоције.
„Даница Црногорчевић и Павлина Радовановић биле су моја највећа инспирација и први сусрет са емоцијом кроз пјесму. Ипак, осјећај који имам према српским пјесмама дошао је из мене саме. То је нешто што сам искрено осјетила у срцу и души. Српска музика ме је пронашла у тренутку када сам први пут чула пјесме које су ме дирнуле до суза“, појашњава Ковачичева.
Иако јој је словеначки матерњи језик, српски говори готово као да је одрасла на нашим крајевима.
„Српски сам сама учила кроз разговор са пријатељима“, додаје Клара.
Видео снимци младе Словенке изазвали су бројне реакције и подршку на друштвеним мрежама.
Иако у Србији никада није била, велика жеља јој је да тамо наступи.
„Желим да једног дана одем у Србију и упознам земљу коју толико волим, а жеља ми је и да тамо некада наступам. Познајем много људи из Србије и Републике Српске и сви су заиста предивни и пуни топлине. Управо кроз те људе и музику, Србија и Република Српска постале су ми веома блиске, иако још физички нисам била тамо“, каже Клара.
Посебно наглашава да јој је велика част што је дио српског културног друштва у Новом Месту, гдје са поносом чува и његује културу коју искрено воли.
