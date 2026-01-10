Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

Извор:
СРНА
10.01.2026
10:56
Коментари:1
Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да би укидање ентитета значило да БиХ остаје на 51 одсто територије, док би Република Српска имала својих 49 одсто у потпуној независности и самосталности.
Реагујући на изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ", Којић је рекао Срни да те поруке служе, прије свега, Хелезовом политичком јачању код бошњачког бирачког тијела и да су такве изјаве нереалне и непотребне.
Он је навео да се на тај начин покушавају створити идеали о некаквој унитарној БиХ, што је, како је оцијенио, пуцањ у празно.
"Ентитет се може укинути, али онда та његова БиХ остаје са 51 одсто територије, а Република Српска ће имати својих 49 одсто у потпуној независности и самосталности. Ако је то његов мотив, ми апсолутно немамо ништа против",поручио је Којић.
Он је указао на то да су познате тежње дијела бошњачке политике да БиХ буде устројена по принципу "један човјек - један глас", што би довело до доминације Бошњака и претварања Срба и Хрвата у националне мањине без стварних могућности одлучивања, посебно када је ријеч о заштити виталног националног интереса.
Којић је нагласио да овакве изјаве не доприносе стабилности и унутрашњем дијалогу у БиХ.
