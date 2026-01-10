Logo
Large banner

Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску

Извор:

СРНА

10.01.2026

10:56

Коментари:

1
Којић: Укидање ентитета значило би независну Републику Српску
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да би укидање ентитета значило да БиХ остаје на 51 одсто територије, док би Република Српска имала својих 49 одсто у потпуној независности и самосталности.

Реагујући на изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза "да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ", Којић је рекао Срни да те поруке служе, прије свега, Хелезовом политичком јачању код бошњачког бирачког тијела и да су такве изјаве нереалне и непотребне.

Он је навео да се на тај начин покушавају створити идеали о некаквој унитарној БиХ, што је, како је оцијенио, пуцањ у празно.

zukan helez

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

"Ентитет се може укинути, али онда та његова БиХ остаје са 51 одсто територије, а Република Српска ће имати својих 49 одсто у потпуној независности и самосталности. Ако је то његов мотив, ми апсолутно немамо ништа против",поручио је Којић.

Он је указао на то да су познате тежње дијела бошњачке политике да БиХ буде устројена по принципу "један човјек - један глас", што би довело до доминације Бошњака и претварања Срба и Хрвата у националне мањине без стварних могућности одлучивања, посебно када је ријеч о заштити виталног националног интереса.

Којић је нагласио да овакве изјаве не доприносе стабилности и унутрашњем дијалогу у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Зукан Хелез

Република Српска

BiH

Милорад Којић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

АТВ

БиХ

Жупљанин: Хелезова изјава о укидању Српске - пуцањ у БиХ

3 ч

0
Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Свијет

Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

3 ч

1
Супермен

Култура

Стрип са Суперменом, некада у власништву Николаса Кејџа, продат за рекордну суму

2 ч

0
Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Бања Лука

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

3 ч

0

Више из рубрике

АТВ

БиХ

Жупљанин: Хелезова изјава о укидању Српске - пуцањ у БиХ

3 ч

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

БиХ

Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

3 ч

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

БиХ

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

4 ч

2
Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

15 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner