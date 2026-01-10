Жупљанин: Хелезова изјава о укидању Српске - пуцањ у БиХ

Извор:
СРНА
10.01.2026
10:31
Предсједник Организације страјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин сматра да изјава министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ, представља пуцањ у БиХ.
Што је више идеја, напада и притисака о укидању Српске, све је више Републике Српске, а мање БиХ - рекао је Жупљанин.
Он је додао да оваква изјава Хелеза показује и доказује његову пуну незрелост, неозбиљност и неодговорност у обављању функције министра одбране.
"Питање организационог устројства БиХ није у зони одговорности ниједног министра у БиХ. То је питање разговора и договора једино и искључиво три конститутивна народа и два ентитета из којих је састављена БиХ и једино они могу одлучити о томе хоће ли бити и каква ће бити БиХ у будућности", истакао је Жупљанин.
Жупљанин је подсјетио да је Република Српска настала одлучном вољом српског народа у миру, 9. јануара 1992. године, да је јуче достојанствено прославила свој 34. рођендан и да је у томе нико није могао спријечити, а "поготово не један министар ограниченог стручног, моралног и политичког капацитета".
"Из Републике Српске већ годинама иду поруке да се у условима мира и стабилности разговара о будућности БиХ између три конститутивна народа и два ентитета, као јединих легалних и легитимних преговарача. Нажалост, такви позиви не допиру до Хелеза и њему сличних", нагласио је Жупљанин.
Он је указао да је Република Српска израз воље српског народа и његове жеље за слободом, које није било када није имао своју државу.
Према његовим ријечима, Република Српска данас има све оно што јој је као држави потребно, а то су територија, границе, сувереност, становништво, финансијску стабилност, економску одрживост и опредјељење за мирољубиву коегзистенцију са другима, због чега су позиви на разговоре за њеним нестанком само пусти снови у главама безумних појединаца.
"Република Српска је створена за вјечност, из љубави, а не из хира, и како таква је живјела све ове године и живјеће на много љета", закључио је Жупљанин.
