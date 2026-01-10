Logo
Large banner

Жупљанин: Хелезова изјава о укидању Српске - пуцањ у БиХ

Извор:

СРНА

10.01.2026

10:31

Коментари:

0
АТВ
Фото: АТВ

Предсједник Организације страјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин сматра да изјава министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза да је вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ, представља пуцањ у БиХ.

Што је више идеја, напада и притисака о укидању Српске, све је више Републике Српске, а мање БиХ - рекао је Жупљанин.

Он је додао да оваква изјава Хелеза показује и доказује његову пуну незрелост, неозбиљност и неодговорност у обављању функције министра одбране.

"Питање организационог устројства БиХ није у зони одговорности ниједног министра у БиХ. То је питање разговора и договора једино и искључиво три конститутивна народа и два ентитета из којих је састављена БиХ и једино они могу одлучити о томе хоће ли бити и каква ће бити БиХ у будућности", истакао је Жупљанин.

zukan helez

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

Жупљанин је подсјетио да је Република Српска настала одлучном вољом српског народа у миру, 9. јануара 1992. године, да је јуче достојанствено прославила свој 34. рођендан и да је у томе нико није могао спријечити, а "поготово не један министар ограниченог стручног, моралног и политичког капацитета".

"Из Републике Српске већ годинама иду поруке да се у условима мира и стабилности разговара о будућности БиХ између три конститутивна народа и два ентитета, као јединих легалних и легитимних преговарача. Нажалост, такви позиви не допиру до Хелеза и њему сличних", нагласио је Жупљанин.

Он је указао да је Република Српска израз воље српског народа и његове жеље за слободом, које није било када није имао своју државу.

Божица Живковић Рајилић

БиХ

Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

Према његовим ријечима, Република Српска данас има све оно што јој је као држави потребно, а то су територија, границе, сувереност, становништво, финансијску стабилност, економску одрживост и опредјељење за мирољубиву коегзистенцију са другима, због чега су позиви на разговоре за њеним нестанком само пусти снови у главама безумних појединаца.

"Република Српска је створена за вјечност, из љубави, а не из хира, и како таква је живјела све ове године и живјеће на много љета", закључио је Жупљанин.

Подијели:

Тагови:

Зукан Хелез

Слободан Жупљанин

Република Српска

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

Свијет

Хелсинки тајно разматра могућност размјештања нуклеарног оружја

3 ч

1
Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Бања Лука

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

3 ч

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

БиХ

Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

3 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Масакр током фудбалског меча: Наоружани људи упали на терен и убили три особе

3 ч

0

Више из рубрике

Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

БиХ

Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање

3 ч

0
Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

БиХ

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

4 ч

2
Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

БиХ

Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

15 ч

4
Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

БиХ

Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

16 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner