Наставити тренд раста у индустрији

19.12.2025

10:22

Диверзификовање структуре, повећање продуктивности рада и јачање профитабилности кроз технолошку модернизацију и енергетску ефикасност представљају главне задатке за даљи развој привреде у Приједору, препоруке су градског Одјељења за привреду и предузетништво.

У извјештају о пословању привредних субјеката ово одјељење истакло је потребу настављања тренда раста у индустрији, подршке техничком и сектору информационих технологија, дигитализовања трговине, развијања зелене економије и интегрисања пољопривреде с прерадом.

- Са структуром у којој индустрија носи више од 40 одсто прихода, трговина мање од 20 одсто, а услуге и знање све више добијају на значају, локална економија показује потенцијал да постане одржив, конкурентан и уравнотежен модел развоја у којем раст продуктивности и запошљавања иде руку под руку са дигиталном и технолошком трансформацијом - наведено је у извјештају.

У 2024. години укупни приходи свих пословних субјеката износили су 781,5 милиона КМ, што је за 5,3 одсто више него у 2023. години, док су расходи порасли за 7,4 одсто. Задржана је позитивна разлика која је резултирала укупном нето добити од 62,6 милиона КМ, а губици су минимални и нису угрозили ликвидност.

- Капитална база повећана је на 544,6 милиона КМ, што је раст од 3,2 одсто, а структура обавеза према повјериоцима показује смањену зависност од задуживања. Број запослених износио је 15.145, што је повећање од 0,5 одсто у односу на претходну годину, док је приход по раднику достигао око 51.600 КМ, што је раст од приближно седам одсто - пише у извјештају.

Прерађивачка индустрија остаје најјачи ослонац локалне економије са приходом од 325,2 милиона КМ, трговина је други највећи сектор и остварила је 146 милиона КМ прихода, а пољопривреда, шумарство и рибарство остварили су приход од 4,9 милиона КМ, што представља 0,6 одсто укупних прихода.

Иако је обим производње мали, у извјештају је наведено да овај сектор има значајну социјалну и локалну функцију јер обезбјеђује снабдијевање и запошљавање у руралним подручјима.

Грађевинарство, угоститељство и друге услужне дјелатности имали су стабилан раст прихода, док сектор стручне, научне, техничке и дјелатности у области информационих технологија представља најдинамичнији дио локалне привреде са приходом од 14,4 милиона КМ, што је раст од 38,5 одсто у односу на претходну годину.

На нивоу Републике Српске, Приједор учествује са 2,4 одсто у укупним приходима, два одсто у капиталу и 5,2 одсто у запослености.

