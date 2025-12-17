Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Извор:
Информер
17.12.2025
22:14
Коментари:1
Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа - печени слатки кекс са бадемом амарети, сапори у паковању од 175 грама.
Како се наводи у обавјештењу, производ се повлачи услед повишеног нивоа цијановодоничне киселине.
Из продаје се повлаче производи са следећим ознакама: најбоље употребити до: 18. 3. 2026. (Лот Л 355077 2), 2. 5. 2026. (Лот Л355122 1), 4. 7. 2026. (Лот Л 355185 2), 25. 8. 2026. (Лот Л355237 1), 3. 9. 2026. (Лот Л 355246 1), 20. 10. 2026. (Лот Л 355293 1).
Производ није у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2002. о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране.
Свијет
У близини Венецуеле подигнута америчка авијација
Цијановодонична киселина, у народу познатија и као цијанид, изузетно је јак отров. Она се природно налази у горким бадемима, коштицама кајсије, брескве и шљиве.
Амаерти кекс се прави од бадема (или екстракта коштица), и ако се не обради правилно или се користи погрешна врста бадема, ниво ове киселине може бити опасан по здравље, због чега је производ и повучен, преноси Информер.
