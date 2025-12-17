Logo
Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Извор:

Информер

17.12.2025

22:14

Коментари:

1
Фото: Unsplash

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа - печени слатки кекс са бадемом амарети, сапори у паковању од 175 грама.

Како се наводи у обавјештењу, производ се повлачи услед повишеног нивоа цијановодоничне киселине.

Из продаје се повлаче производи са следећим ознакама: најбоље употребити до: 18. 3. 2026. (Лот Л 355077 2), 2. 5. 2026. (Лот Л355122 1), 4. 7. 2026. (Лот Л 355185 2), 25. 8. 2026. (Лот Л355237 1), 3. 9. 2026. (Лот Л 355246 1), 20. 10. 2026. (Лот Л 355293 1).

Производ није у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2002. о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране, као и утврђивању поступака у областима безбедности хране.

BORBENI-AVION-140925

Свијет

У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

Цијановодонична киселина, у народу познатија и као цијанид, изузетно је јак отров. Она се природно налази у горким бадемима, коштицама кајсије, брескве и шљиве.

Амаерти кекс се прави од бадема (или екстракта коштица), и ако се не обради правилно или се користи погрешна врста бадема, ниво ове киселине може бити опасан по здравље, због чега је производ и повучен, преноси Информер.

Коментари (1)
22

41

Завладала паника због "звијери са истока": Људи спремају залихе, затварају школе

22

30

Задавио дјевојку током односа, снимао, па је закопао у коферу

22

24

Убила сина па лажирала да се утопио

22

23

Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

22

14

Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

