Почела годишња конференција Владимира Путина

Путинова конференција за медије "Директна линија", руски предсједник сумира дешавања у 2025. години
Руски предсједник Владимир Путин сумира резултате 2025. године данас у програму "Директна линија" који се уживо емитује из Москве.
Прва таква емисија је организована 2001, а од 2023. је спојена са новогодишњом конференцијом за штампу шефа Кремља под називом "Резултати године".
