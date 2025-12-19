Logo
Почела годишња конференција Владимира Путина

19.12.2025

10:36

Почела годишња конференција Владимира Путина
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Путинова конференција за медије "Директна линија", руски предсједник сумира дешавања у 2025. години

Руски предсједник Владимир Путин сумира резултате 2025. године данас у програму "Директна линија" који се уживо емитује из Москве.

Прва таква емисија је организована 2001, а од 2023. је спојена са новогодишњом конференцијом за штампу шефа Кремља под називом "Резултати године".

Директна линија

Владимир Путин

