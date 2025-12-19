Невиђен скандал! Дјеца преко трансфузије добила ХИВ

Извор:
19.12.2025
Родитељи дјеце са таласемијом у Индији схрвани су након што су сазнали да су њихова дјеца заражена ХИВ-ом путем трансфузија крви које су им требале спасити живот. Таласемија је генетски поремећај крви који захтијева редовне трансфузије, али је за најмање десеторо дјеце у двије индијске државе тај поступак донио нову, доживотну болест, друштвену стигму и неизвјесну будућност, пише Би-Би-Си (BBC).
Власти у централној индијској држави Мадја Прадеш (Madhya Pradesh) у сриједу су потврдиле да је петоро дјеце са таласемијом, узраста од три до 15 година, позитивно на ХИВ. Иако су инфекције откривене током рутинских тестирања између јануара и маја ове године, случај је привукао пажњу јавности тек након писања локалних медија почетком седмице. Формиран је одбор који ће истражити како је дошло до заразе.
Овај инцидент догодио се само неколико седмица након сличног случаја у источној држави Џарканд (Jharkhand), гдје је такође петоро дјеце са таласемијом, сва млађа од осам година, заражено ХИВ-ом након трансфузије крви у државној болници.
Здравствени званичници наводе да су дјеца из округа Сатна примала трансфузије на различитим локацијама, укључујући државне болнице и приватне клинике, те да су сада на лијечењу. У једном случају потврђено је да су оба родитеља трогодишњег дјетета ХИВ позитивна, али су у осталим случајевима родитељи били негативни, чиме је искључен пренос са мајке на дијете.
Главни медицински службеник Сатне, Манож Шукла (Manoj Shukla), изјавио је да се дјеца која примају вишеструке трансфузије сматрају високоризичном групом и да се редовно тестирају. „Једном када је зараза откривена, лијечење је одмах започето и наставља се. Тренутно су дјеца стабилна“, рекао је. Према његовим ријечима, свака доза крви тестира се у складу са владиним протоколом, али у ријетким случајевима донори у раној фази инфекције могу остати неоткривени.
Ово нису први овакви случајеви у Индији. Власти у Гуџарату су 2011. године покренуле истрагу након што су 23 дјетета са таласемијом заражена ХИВ-ом у јавној болници. Због поновљених инцидената, пацијенти и активисти позивају индијски парламент да усвоји Нацрт закона о националној трансфузији крви из 2025. године, који би требало да ојача регулацију прикупљања, тестирања и дистрибуције крви.
За породице погођене дјеце, вијест је поражавајућа. У Индији, гдје живи више од 2,5 милиона људи са ХИВ-ом, вирус и даље носи снажну друштвену стигму која често доводи до дискриминације. „Моја кћерка је већ патила од таласемије. Сада је добила ХИВ, и то због лоших медицинских установа у Мадја Прадешу“, рекао је један отац.
Други родитељ описао је како се његово дијете бори са нуспојавама лијекова за ХИВ, укључујући повраћање и стални умор. У Џарканду, породица седмогодишњег дјечака била је приморана да напусти изнајмљени стан након што је станодавац сазнао за дјететов здравствени статус. „Много сам покушавао да их увјерим, али су остали упорни у захтјеву да се кућа испразни. Тако сам морао да се вратим у своје село, удаљено око 27 километара“, испричао је отац за Би-Би-Си. „У селу, не само да је мом сину теже да добије адекватну здравствену заштиту, већ му је ускраћено и квалитетно образовање.“
