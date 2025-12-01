У Српској осам особа позитивно на ХИВ

Извор:
СРНА
У Републици Српској ове године регистровано је шест особа позитивних на ХИВ и двије жене обољеле од АИДС-а које су већ рађале, рекла је начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Српске Нина Родић Вукмир.
Она је истакла да је у Српској у овој години у односу на прошлу мањи број особа са ХИВ/АИДС-ома, када их је било 16.
"Ријеч је о особама од 30 до 49 година које имају сексуалне односе са особама истог или оба пола", рекла је Вукмирова данас новинарима у Бањалуци, поводом обиљежавања 1. децембра – Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а.
Вукмирова је навела да је након епидемије ковида 19 дошло до пораста оболијевања од полних болести сифилиса и АИДС-а, а највише због недоступности здравствене заштите када је пандемија била у јеку.
Она је рекла да је од почетка регистрације у Републици Српској потврђено 213 особа позитивних на ХИВ-а, док су 32 особе преминуле.
"У Српској је забиљежен годишњи тренд пада особа са ХИВ/АИДС-ом у поређењу са периодом од прије 10 и више година", додала је Вукмирова.
Она је указала на значај смањивања стигме и дискриминације особа које су ХИВ позитивне или обољеле од АИДС-а.
Вукмирова је рекла да данас у свијету живи 40 милиона људи са ХИВ/АИДС-ом и носи се са тежином те болести, односно са стигмом и свакодневном дискриминацијом у породици и друштву, док 1,3 милиона дјеце данас живи са ХИВ-ом.
