Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Бесплатно и анонимно тестирање на ХИВ, хепатитис Б и Ц сутра ће бити организовано на 18 локација у 13 градова у БиХ поводом обиљежавања Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а.
Тестирање је планирано у Бањалуци на двије локације – Универзитетском клиничком центру Републике Српске и Институту за јавно здравство Српске, у болницама "Свети врачеви" у Бијељини, "Свети апостол Лука" у Добоју, "Др Младен Стојановић" у Приједору, те у болницама у Зворнику и Требињу.
У Сарајеву ће тестирање бити у "Импортане" центру и Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а у Мостару у Тржном центру "Мепас", Универзиттској клиничкој болници, Кантоналној болници "Др Сафет Мујић" и у Заводу за јавно здравство Херцеговачко-неретванског кантона.
Грађани се могу тестирати и у кантоналним болницама у Зеници и Травнику, у Заводу за јавно здравство у Ливну, те тржним центрима "Бинго" у Бихаћу и "Омега" у Тузли, саопштено је из Удружења "Партнерство за здравље".
Уз бесплатно и анонимно савјетовање и тестирање грађани могу добити и едукативни материјал, који нуди информације о путевима преноса и заштите од вируса.
Тестирање организује Удружење "Партнерство за здравље" у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, Заводом за јавно здравство Федерације БиХ, те невладиним организацијама.
Свјетски дан борбе против АИДС-а обиљежава се 1. децембра сваке године и то је прилика да људи широм свијета пруже подршку обољелима и да се уједине у борби против ХИВ-а и АИДС-а.
До сада је 35 милиона људи преминуло од обољења у вези са АИДС-ом, што ову пандемију чини једном од најразорнијих у историји човјечанства, док се процјењује да тренутно 38 милиона људи живи са ХИВ-ом.
