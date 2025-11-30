Logo
Large banner

Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Извор:

СРНА

30.11.2025

10:22

Коментари:

0
Сутра у 13 градова анонимно тестирање на вирусе ХИВ и хепатитис

Бесплатно и анонимно тестирање на ХИВ, хепатитис Б и Ц сутра ће бити организовано на 18 локација у 13 градова у БиХ поводом обиљежавања Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а.

Тестирање је планирано у Бањалуци на двије локације – Универзитетском клиничком центру Републике Српске и Институту за јавно здравство Српске, у болницама "Свети врачеви" у Бијељини, "Свети апостол Лука" у Добоју, "Др Младен Стојановић" у Приједору, те у болницама у Зворнику и Требињу.

У Сарајеву ће тестирање бити у "Импортане" центру и Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, а у Мостару у Тржном центру "Мепас", Универзиттској клиничкој болници, Кантоналној болници "Др Сафет Мујић" и у Заводу за јавно здравство Херцеговачко-неретванског кантона.

психијатар-доктор

Здравље

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Грађани се могу тестирати и у кантоналним болницама у Зеници и Травнику, у Заводу за јавно здравство у Ливну, те тржним центрима "Бинго" у Бихаћу и "Омега" у Тузли, саопштено је из Удружења "Партнерство за здравље".

Уз бесплатно и анонимно савјетовање и тестирање грађани могу добити и едукативни материјал, који нуди информације о путевима преноса и заштите од вируса.

Тестирање организује Удружење "Партнерство за здравље" у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, Заводом за јавно здравство Федерације БиХ, те невладиним организацијама.

хив

Здравље

Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Свјетски дан борбе против АИДС-а обиљежава се 1. децембра сваке године и то је прилика да људи широм свијета пруже подршку обољелима и да се уједине у борби против ХИВ-а и АИДС-а.

До сада је 35 милиона људи преминуло од обољења у вези са АИДС-ом, што ову пандемију чини једном од најразорнијих у историји човјечанства, док се процјењује да тренутно 38 милиона људи живи са ХИВ-ом.

Подијели:

Тагови:

HIV

hepatitis

testiranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Касно откривање ХИВ-а и даље угрожава животе

Здравље

Касно откривање ХИВ-а и даље угрожава животе

3 д

0
Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

1 мј

0
Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

Здравље

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

2 мј

0
Стиже инјекција за ХИВ, даје се два пута годишње

Здравље

Стиже инјекција за ХИВ, даје се два пута годишње

3 мј

0

Више из рубрике

Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

Друштво

Данас је Свети Григорије Чудотворац: Вјерује се да се на данашњи дан треба измирити са свима

9 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 14 беба

10 ч

0
Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Друштво

Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

10 ч

0
Возачи скрећемо пажњу, ови вас услови очекују данас

Друштво

Возачи скрећемо пажњу, ови вас услови очекују данас

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner