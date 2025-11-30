Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Извор:
СРНА
30.11.2025
08:31
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчаније и топлије вријеме, осим на истоку, гдје ће се задржати облачније и свјежије температуре.
Максимална температура ваздуха од четири на истоку до 10 на сјеверу, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб вјетар, у вишим предјелима до умјерен, промјенљив или сјеверних смјерова.
