Посљедњи дан новембра доноси нам сунчано и топлије вријеме

Извор:

СРНА

30.11.2025

08:31

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчаније и топлије вријеме, осим на истоку, гдје ће се задржати облачније и свјежије температуре.

Максимална температура ваздуха од четири на истоку до 10 на сјеверу, на југу до 13, у вишим предјелима од два степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар, у вишим предјелима до умјерен, промјенљив или сјеверних смјерова.

