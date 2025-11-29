Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

Извор:
СРНА
29.11.2025
21:55
Коментари:0
Ученици Музичке школе "Корнелије Станковић" из Бијељине Ђорђе Перић и Немања Калајџић, под менторством професора Славише Перића, освојили су злато на Свјетском трофеју у Француској.
Из Музичке школе истичу да је ријеч о једном од најугледнијих међународних такмичења за хармонику на којем су Перић и Калајџић освојили титулу побједника у категорији Junior Chamber Music.
"Овај изванредни резултат потврђује да школа `Корнелије Станковић` не само да његује таленат, већ ствара умјетнике свјетског формата који својим наступима остављају снажан печат на највећим свјетским сценама", наводи се у саопштењу.
Професор Перић и његова класа из године у годину доносе престижна признања, док Бијељина постаје све препознатљивија тачка на мапи свјетске музичке елите.
Осим златног успјеха, истакли су успјех младог Владимира Куртиновића из Добоја, ученика школе "Корнелије Станковић", који је освојио треће мјесто и бронзану медаљу у категорији до 14 година.
